SG Berolzheim/H. gelingt eine große Überraschung

SG Berolzheim/H. – Altheim 1:0

Gegen die favorisierten Gäste boten die Gastgeber eine kämpferisch starke Leistung. Die erste Hälfte war ausgeglichen, jedoch mit den besseren Chancen für die Heimmannschaft.

Nach der Pause gelang den Gastgeber gleich der umjubelte 1:0-Führungstreffer. Altheim übernahm nun zwar die Initiative, brachte das einheimische Tor allerdings nicht wirklich in Gefahr. Die Einheimischen versäumten es, bei den wenigen Entlastungsangriffen zu erhöhen. So musste bis zum Schluss gezittert werden. Dann stand mit der bisher besten Saisonleistung der verdiente Heimerfolg fest.

FV Laudenberg – Schlierstadt 0:5

Die favorisierten Gäste zeigten von Beginn an eine läuferisch und taktisch ansprechende Leistung und schnürten die Heimelf tief in der eigenen Hälfte ein. Bereits in der 14. Minute schoss Engel das 1:0 für die Gäste. Nur wenige Spielzüge später kam Heimberger nach einem kurz ausgeführten Freistoß am Strafraum-Eck frei zum Abschluss und erhöhte auf 2:0. Es folgte eine Phase, in der sich der FVL zeitweise vom Druck befreite, ohne dabei zwingend zu werden. In der 36. Minute erzielte Heid das 3:0. Nach der Pause verteidigten die Gastgeber zunächst besser und suchten in vereinzelten Kontern ihr Glück in der Offensive. Die Gäste behielten jedoch stets die Oberhand und erzielten in Minute 80. und 87. die Tore zum 5:0-Auswärtssieg.

Großeicholzh. – TTSC Buchen 0:4

M. Hammoud erzielte bereits in der zweiten Minute den 1:0-Führungstreffer und zehn Minuten später Yolcu das 2:0. Sie blieben weiter am Drücker und erzielten durch Erdem mit einem unhaltbaren Schuss ins Dreieck das 3:0. Die Heimelf gestaltete die zweiten 45 Minuten offen, spielte allerdings keine einzige klare Torchance heraus. Dies machte der TTSC wesentlich besser. Spielertrainer Cakar traf nach 60. Minuten zwar nur den Pfosten, aber kurz vor Schluss schloss Aydin nach einem völlig unnötigen Abwehrfehler zum 4:0, und damit zum verdienten Sieg, ab.

Krauth./W. – Rippberg/W./G. 2:0

Einen Heimsieg landete die SpG Krautheim/Westernhausen zur Krautheimer Herbstmesse. In der ersten Hälfte sah es allerdings gar nicht danach aus, denn hier waren die Gäste eindeutig das aktivere Team und brachten die Heimmannschaft immer wieder in Bedrängnis. Großes Glück hatten die Jagsttäler in der 36. Minute, als die Gäste einen Foulelfmeter zugesprochen bekamen und Torhüter Schulz den Ball glänzend parierte. Im zweiten Abschnitt kamen die Gastgeber deutlich verbessert aus der Kabine und erspielten sich erste gute Möglichkeiten. Während die Gäste immer mehr nachließen, waren die Jagsttäler nun frischer und erzielten in der 63. Minute durch Schmetzer die 1:0-Führung. Für die Entscheidung sorgte in der 79. Minute Bauer, als er einen Ball von der Strafraumgrenze sehenswert im Tor der Gäste versenkte.

Hardh./B. II – Hettigenbeuern 0:4

Die Gastgeber hatten die ersten Chancen mussten dann jedoch in der 33. minute das 0:1 durch S. Meixner hinnehmen. In der 42. Minute fiel durch M. Rösinger das 2:0. Die Heimmanschaft kam stärker aus der Kabine und hatte auch einige Chancen. In der 78. Minute erzielte der Gast mit einem langen Ball durch P. Wagner das 3:0. Durch einen Konter erzielte L. Ries das 4:0.

Sindolsh./R. II – Oberwittst/B 0:1

Das Spiel verlief ziemlich ausgeglichen und auf beiden Seiten boten sich gute Torgelegenheiten, welche aber nicht genutzt werden. Nach der Pause wurden die Gäste stärker, aber die Gastgeber hatten durchweg gute Konterchancen, bei denen jedoch kein Tor gelang. In der 87. Minute köpfte Pabst nach einen Eckball zum glücklichen 1:0 für die Gäste ein.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.10.2018