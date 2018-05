SG Dittwar/H. steigt direkt auf

Anzeige

Boxtal II/M. – Uissigheim II/G. 1:1

Tore: 0:1 (19.) Mario Busch, 1:1 (86.) Neset Koyunsever.

Zu Beginn der Partie kam der Gast etwas besser ins Spiel und ging folgerichtig in Führung. Die Heimmannschaft kämpfte sich aber zurück. Es gab einige Torchancen auf beiden Seiten. Kurz vor Schluss traf Boxtal dann doch noch zum gerechten 1:1.

Unterschüpf/K. II – Oberlauda 3:1

Tore: 1:0 (32.) Daniel Hebner, 1:1 (65.) Harun Alp, 2:1 (70.) und 3:1 (85.) beide Achim Schyle.

In einer etwas „zähen“ Partie verkaufte sich der FV zunächst besser und hatte sogar bereits nach fünf Minuten die Chance zur Führung. Trotz des guten Starts gingen die Gäste jedoch in der ersten Spielhälfte in Rückstand. Erst in der 65. Minute gelang ihnen nach einem Konter der Ausgleich. Der Matchwinner Achim Schyle machte für die Gastgeber den Unterschied aus: das Kopfballtor in der 70. Spielminute und der direkt verwandelte Freistoß 15 Minuten später markierten seinen 16. und 17. Saisontreffer und den Sieg der Heimelf, welcher ihnen den dritten Tabellenpatz sicherte.

Urphar/Lindelbach – Uiffingen 0:3

Tore: 0:1 (2.) Alexander Bossert, 0:2 (82.) Sebastian Ernst, 0:3 (87.) Elias Wild.

Trotz der hohen Temperaturen zeigten beide Teams keineswegs einen Standfußball, sondern spielten agil nach vorne. Nachdem die Gäste schon in der zweiten Minute in Führung gegangen waren, verteilten sich die Spielanteile auf beide Mannschaften. Nach der Pause war die Heimelf dem Ausgleich näher als die Gäste einem weiteren Tor, dennoch netzten die Auswärtigen in der 82. Minute nach einem schönen Spielzug erneut ein und schossen kurz vor dem Abpfiff sogar noch das etwas glückliche 3:0.

Wittigh./Z. II – Dittwar/Heckf. 0:2

Tore: 0:1 (66.) Ralf Lotter, 0:2 (69.) Christian Simon.

In der ersten Hälfte der Begegnung zeigten beide Teams ein Spiel auf Augenhöhe. Die SG Dittwar/Heckfeld gab sich überraschend abwartend und machte wenig Druck in der Offensive. In der Kabine schien der Trainer aber die richtigen Worte gefunden zu haben, denn die Gäste kamen wesentlich torhungriger aus der Pause. Das Führungstor fiel sehr glücklich aus kurzer Entfernung, nachdem ein Abwehrspieler nach einem Freistoß in den Strafraum nicht entscheidend klären konnte. Nur wenige Minuten später gelang ihnen der Doppelschlag durch ein kluges Ausspielen einer Überzahlsituation. Mit diesen drei Punkten ist den Auswärtigen nun der zweite Tabellenplatz und der direkte Aufstieg sicher.

SV Anadolu – SG Welzbachtal II 5:0

Tore: 1:0 (1.) Aytekin Kunt, 2:0 (33.) Abdullah Ali Dawood, 3:0 (45.) Yusuf Gökdogan, 4:0 (50.) Aytekin Kunt, 5:0 (57.) Mücahit Yildirim.

Der SV Anadolu Lauda präsentierte sich gegen den Tabellenletzten noch einmal von seiner besten Seite und zeigte dem Publikum ein flottes Angriffsspiel, welches zu etlichen Toren beitrug. Der SG gelang es auch am letzten Spieltag nicht die entscheidenden Akzente zu setzen, nach 21 Niederlagen in dieser Saison steigt die Mannschaft vermutlich etwas resigniert ab.

Impfingen – Bobstadt/A. III 4:1

Tore: 0:1 (15.) Marco Hartmann, 1:1 (35.) Max Weiske, 2:1 (44.) Sebastian Heck, 3:1 (55.) Arthur Zebrala, 4:1 (85.) Max Weiske.

Die Gäste spielten von Beginn an gut mit, so dass sich den Zuschauern eine ausgeglichene Partie bot. Nachdem die Abwehr der Heimelf in der 15. Spielminute viel zu hoch stand, gelang den Gästen ein Konterlauf zur frühen Führung. Noch vor der Pause erzielte die TSG Impfingen jedoch nicht nur den Ausgleich, sondern in der 44. Minute sogar per Kopfball die Führung. In der zweiten Spielhälfte waren die Gastgeber technisch überlegen und bauten so durch schnelle Angriffe die Führung zum 4:1 Endstand aus. Dennoch kam nach Spielschluss in Anbetracht des vierten Tabellenplatzes keine rechte Freude auf

