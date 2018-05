SG Dittwar/Heckfeld hat alle Trümpfe selbst in der Hand

Anzeige

Türkgücü Wertheim nahm am vergangenen Wochenende erstmals in dieser Spielzeit keine drei Punkte aus einem Spiel mit. Für den Meister geht es am letzten Spieltag nur noch darum, die grandiose Saison mit einem Sieg gegen den FV Brehmbachtal II zu krönen und somit ohne eine Niederlage in die höhere Spielklasse aufzusteigen. – Hinspiel: 1:0.

Der SSV Urphar/Lindelbach hat seit vier Spielen keinen Treffer mehr erzielt und sollte deswegen besonders ambitioniert sein, sich am letzten Spieltag gegen den SV Uiffingen noch einmal entsprechend gut vor dem heimischen Publikum zu präsentieren. – Hinspiel: 1:0..

Der SV Anadolu Lauda kam am vergangenen Wochenende gehörig unter die Räder. Gegen den Tabellenletzten und Absteiger SG Welzbachtal II werden die Anadolu-Spieler ihr ganzes Potenzial zeigen wollen, um daraus die Motivation für die Vorbereitung auf die neue Spielzeit zu ziehen. – Hinspiel: 1:0.

Sowohl die SpG Boxtal II/Mondfeld, als auch der VfR Uissigheim II/Gamburg haben den Klassenerhalt längst sicher. Im kommenden Spiel dürfte das Augenmerk auf einem ordentlichen Saisonabschluss liegen. Die Punkte sind für beide Teams eigentlich nicht mehr ausschlaggebend. – Hinspiel: :3:1.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.05.2018