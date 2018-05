SG erzielt 16 Treffer in zwei Spielen

Anzeige

Pülfringen – SG Külsheim/Uis. 0:4

Im Spitzenspiel empfing der SV Pülfringen die SG Külsheim/Uissigheim. In der 12. Minute erzielte C. Wagner das 1:0 für die Gäste, vier Minuten darauf traf Josie Pernutz zum 2:0 und stellte frühzeitig die Weichen auf Sieg. Die Heimmannschaft selbst hatte hochkarätige Chancen, nutzte aber an diesem Tag keine davon. Nachdem man sich in der Halbzeitpause wieder berappelt hatte und in Hälfte zwei nochmals angreifen wollte, war diese Aufbruchstimmung spätestens nach einem weiteren Fehler in der 49. Minute zunichte gemacht. Mit ihrem zweiten Treffer erhöhte C. Wagner auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte dann nochmals J. Pernutz fünf Minuten vor Ende der Partie mit dem Tor zum 4:0. Die SG Külsheim/Uissigheim liegt damit in Schlagdistanz zum Spitzenreiter, der SG Wenkheim/Großrinderfeld, und kämpft weiter um die Meisterschaft in der Frauenfußball-Freizeitliga Main-Tauber/Odenwald.

Külsheim/U. – Oberwittstadt 1:3