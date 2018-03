SG Kembach/Höhefeld holt sich wichtige Zähler

Anzeige

Kembach/Höh. – Rauenberg/B. 1:0

Tore: 1:0 (7.) Marcel Weimer.

In einem guten, temporeichen A-Klassen-Spiel begannen die Gäste stark und hatten auch die ersten Chancen durch zwei Kopfbälle. Besser machte es die Heimelf, als Dirk Beuschlein nach einem tollen Solo die halbe Gästeabwehr stehen ließ und mustergültig zu Marcel Weimer passte, der den Ball aus kurzer Entfernung sicher einnetzte. Insgesamt

agierten beide Mannschaften auf Augenhöhe, wobei die Gäste über weite Strecken des Spieles feldüberlegen waren. Pech hatten die Platzherren in der Schlussminute, als der Pfosten den zweiten Treffer verhinderte.

Boxberg/Wö. – Wittighausen/Z. 1:2

Tore: 0:1 (44., Foulelfmeter ) Benedikt Molitor, 1:1 (75.) Marcel Häring, 1:2 (87.) Philipp Weiß. – Gelb-Rot: für einen Gästespieler wegen Beleidigung (88.).

Die ersten Minuten der Partie gehörten den Gästen aus Wittighausen/Zimmern. Nach 20 Minuten übernahm die Heimelf das Kommando und hatte nach einem Lattentreffer mit zwei Nachschüssen die Führung auf dem Fuß. Einmal rettete der Gästetorhüter, bevor der Ball über das Gehäuse flog. Die Überlegenheit der Platzherren hielt weiter an, ohne jedoch zu etwas Zählbarem zu führen. Besser machten es die Gäste, als ihnen kurz vor dem Pausenpfiff ein Foulelfmeter zugesprochen wurde, den sie zur etwas glücklichen Führung nutzten. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie zusehends. Unabhängig davon drückten die Platzherren vehement auf den Ausgleich, der ihnen auch durch Marcel Häring, nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste, eine Viertelstunde vor Abpfiff gelang. Als die Zuschauer schon mit einem Remis rechneten, erzielten die Gäste kurz vor Schluss noch den etwas glücklichen Siegtreffer.

SG Welzbachtal – Grünsfeld II 4:3

Tore: 1:0 (3.) Jan Birkholz, 1:1 (16.) Christian Betzel, 2:1 (45.) Jan Birkholz, 3:1 (47.) Lukas Schmidt, 3:2 (69.) Stefan Kordmann, 3:3 (76.) Michael Dörr, 4:3 (92.) Jan Birkholz.

In einem hart umkämpften Spiel begannen die Platzherren die Partie überlegen und erzielten durch ihren Spielertrainer Jan Birkholz die schnelle 1:0-Führung. Danach kamen die Gäste besser ins Spiel und erzielten durch Christian Betzel den nicht unverdienten Ausgleich. Als der Heimelf mit dem Pausenpfiff die erneute Führung, wiederum durch Jan Birkholz, gelang, schien sich ein weiterer Heimsieg anzubahnen. Verstärkt wurde dieses Empfinden dann noch mit dem dritten Treffer der Gastgeber durch Lukas Schmidt kurz nach dem Seitenwechsel. Völlig unverständlich für ihre Fans schaltete die SG Welzbachtal danach mehrere Gänge zurück und überließ den immer stärker werdenden Gästen die Initiative. So war es nicht verwunderlich, dass dem FC durch Stefan Kordmann und Michael Dörr der mittlerweile verdiente Ausgleich gelang. Umso bitterer war es für die tapfer kämpfenden Grünsfelder, als der überragende Jan Birkholz in der Nachspielzeit mit einem direkt verwandelten Freistoß den glücklichen Heimsieg perfekt machte.

Reicholzheim/Dö. – TBB II/H. 2:0

Tore: 1:0 (70.) Rafael Gogollok, 2:0 (90.) Joachim Gattenhof.

Bei widrigen Platzverhältnissen in Dörlesberg kam die Heimelf nur langsam in die Gänge. So brauchte es über zehn Minuten, ehe die Gastgeber das Kommando übernahmen und die Gäste in deren eigene Hälfte drängten. Trotz mehrer klarer Möglichkeiten für die Heimmannschaft blieb es bis zum Seitenwechsel beim torlosen Remis. In der zweiten Spielhälfte verflachte die Partie etwas, ohne dass die Gäste daraus Kapital schlagen konnten. Nun wurden die Platzherren zielstrebender und wandelten dies durch Spielertrainer Rafael Gogollok auch in die hochverdiente 1:0 Führung um. Als Torjäger Joachim Gattenhof in der Schlussminute mit seinem nunmehr 18. Saison-Treffer das 2:0 erzielte, war das Spiel endgültig gelaufen. Alles in allem ein hochverdienter Sieg des Tabellenzweiten aus Reicholzheim/Dörlesberg.

Gerchsheim – Assamstadt II 6:2

Tore: 1:0 (2.) Sandro Dosch, 1:1 (22.) Felix Rupp, 2:1 (38.) und 3:1 (43.) jeweils Julian Fischer, 4:1 (48.) Mario Oberst, 5:1 (52.) Christoph Weis, 6:1 (84.) Mario Weis, 6:2 (89.) Janis Geißler.

Im Spiel des Ersten gegen den Letzten der Fußball-Kreisklasse A Tauberbischofsheim entwickelte sich in den ersten Minuten eine ausgeglichene Partie. Dies setzte sich trotz der Führung der Platzherren bis zum Ausgleich der Gäste durch Felix Rupp fort. Danach übernahmen die Platzherren die Initiative und ließen den Gast aus Assamstadt nicht mehr zu Entfaltung kommen. Folgerichtig fielen bis zum Pausenpfiff auch noch zwei weitere Treffer, jeweils durch den Goalgetter des Tabellenführers, Julian Fischer. Nach dem Seitenwechsel wurde die spielerische Überlegenheit der Heimelf noch deutlicher, insbesondere die brandgefährliche Offensive brachte die Gästeabwehr immer wieder in Verlegenheit. So war es nicht verwunderlich, dass den Stürmern Mario Oberst und Mario Weis, zusammen mit Abwehrspieler Christoph Weis, noch drei weitere Treffer gelangen. Trotz deutlicher Unterlegenheit gelang den nie aufgebenden Gästen aus Assamstadt kurz vor Schluss noch eine Ergebniskorrektur durch Janis Geißler.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.03.2018