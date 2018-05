SG will fleißig Punkte sammeln

Anzeige

In der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald trifft die SG Dittwar/Tauberbischofsheim am Sonntag, 6. Mai, um 13 Uhr in Tauberbischofsheim auf den VfB St. Leon.

Gegen den Tabellensiebten müsste sich die Heimelf klar durchsetzen können. Die gute Leistung beim Spiel in Wilhelmsfeld (1:1) gibt der Mannschaft zusätzlichen Auftrieb.

Für das junge Team von Trainer Joachim Göller gilt es, in den letzten Saisonspielen weiter fleißig Punkte zu sammeln, um Platz drei in der Tabelle zu festigen. Sollte der Tabellenführer SG HD-Kirchheim noch Schwächen offenbaren, könnte sogar noch eine Verbesserung des Tabellenplatzes möglich sein. sgdt