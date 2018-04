SGM festigt ihren ersten Platz

Anzeige

Die SGM Markelsheim/Weikersheim reiste in der Frauenfußball-Bezirksliga Hohenlohe mit einem stark dezimierten Kader von gerade einmal elf Spielerinnen zum mittlerweile Viertplatzierten TSV Langenbeutingen.

Für die SGM lautete die Devise daher von Anfang an: Kräfte einteilen. Die Mädels versuchten, den Ball laufen zu lassen, doch die Gastgeberinnen brachten immer wieder ein Körperteil in die Schusslinie des Balles, weshalb kaum Torsituationen entstanden. Bei Balleroberung durch den TSV Langenbeutingen wurde dann einfach nur versucht, ihn möglichst weit in die Hälfte der Gäste zu schlagen. Doch auch diese Taktik stieß nicht auf großen Erfolg.

In der zweiten Spielhälfte stellte die SGM etwas um und brachte auch immer wieder Befreiungsschläge in die Hälfte des Gegners. Doch auch damit konnte die Torgefährlichkeit nur in geringem Maße gesteigert werden.