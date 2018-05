SGM Westernhausen/Krautheim verteidigt den Pokal-Titel

Anzeige

Die SGM Westernhausen/Krautheim hat gestern in Igersheim ihren Pokal-Titel erfolgreich verteigt. Im Endspiel des Sparkassen-Bezirkspokals in Igersheim schlug die SGM den TSV Langenbeutingen II klar mit 5:0. Die Partie war recht einseitig und wurde vom Titelverteidiger beherrscht. Torjägerin Manuela Arnold traf bereits in der siebten Minute, und mit einem Freistoßtor (22.) erhöhte Maria Ansmann auf 2:0. Mit zwei weiteren Toren durch Arnold (49.) und Ansmann (87.) machte die SGM das 5:0 und den Titelgewinn klar. sto/Bild: Robert Stolz