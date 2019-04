SGM wird gerade auf Herz und Nieren geprüft

Der spielfreie Tabellenzweite der Kreisliga A3 Hohenlohe, die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim, dürfte die Ergebnisse des letzten Sonntags genüsslich zur Kenntnis genommen haben: Mit Ausnahme des FC Phönix Nagelsberg, der sich vor Rekordkulisse im Künzelsauer Teilortderby gegen den abstiegsbedrohten SC Amrichshausen mit Müh’ und Not glücklich durchsetzen konnte, mussten alle Konkurrenten im Kampf um die Aufstiegsrelegation Federn lassen: Für den FC Creglingen erwies sich das Landwehrstadion in Gammesfeld nicht ganz unerwartet einmal mehr als Stolperstein, die SGM Taubertal/Röttingen und der SV Edelfingen mussten sich in Niederstetten beziehungsweise Igersheim mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Neben den beiden letztgenannten Clubs punktete auch die DJK Bieringen (2:0 gegen den SC Wiesenbach), so dass die Lage für die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern nach dem 0:2-Offenbarungseid bei Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau immer prekärer wird. Die Begegnungen des Osterwochenendes sind Sechs-Punkte-Duelle: Nur mit Siegen am Samstag gegen Niederstetten und am Montag in Bieringen kann man die beiden Konkurrenten, die je sechs Zähler Vorsprung haben, noch auf Schlagdistanz halten. Im Kampf um die Aufstiegsrelegation dürfen sowohl der FC Creglingen als auch die SGM Taubertal/Röttingen die Rechnung nicht ohne den Wirt machen – die Partien gegen Teams der unteren Tabellenhälfte werden kein Selbstläufer, weder für Creglingen in Bieberehren gegen Dörzbach/Klepsau und am Montag in Niederstetten, noch für die Unterfranken in Röttingen gegen Bieringen und dann in Igersheim.

Ein Hammerprogramm erwartet die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim am Osterwochenende: Am Samstag wird der Tabellenzweite im Gipfeltreffen beim designierten Meister SGM Weikersheim/Schäftersheim, am Montag vor eigenem Publikum durch den SV Edelfingen auf Herz und Nieren geprüft.

Spiele am Karsamstag

SGM Weikersheim/Schäftersheim – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim (Vorrunde 1:0): In der Nachspielzeit rächte sich, dass der Titelfavorit in Hollenbach sehr fahrlässig mit seinen Torchancen umging, und die SGM Weikersheim/Schäftersheim musste sich bei der Zweiten des FSV mit einem 1:1 begnügen. Dies konnte der souveräne Spitzenreiter bei 13 Punkten Vorsprung allerdings relativ leicht verschmerzen. Nun empfängt das Team von Manfred Wagner zum Topspiel den zuletzt spielfreien Tabellenzweiten SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim und könnte auch in dieser Partie mit einem Punkt sehr gut leben. Gewinnen die Platzherren, wäre dies ein großer Schritt zum frühzeitigen Titelgewinn.

FC Creglingen – TSV Dörzbach/Klepsau (Vorrunde 2:0): Gammesfeld erwies sich als das erwartet schwere Pflaster für den FCC, der mit der ersten Rückrundenniederlage einen Rückschlag im Kampf um die Aufstiegsrelegation hinnehmen musste. Nun kommt Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau nach Bieberehren, wohin die Partie aufgrund von Bauarbeiten auf dem Creglinger Sportgelände kurzfristig verlegt wurde. Die Jagsttäler haben sich in der Rückrunde gewaltig gesteigert und mit dem 2:0 im Kellerduell gegen die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern Lunte gerochen. Sie werden ihre Haut auch gegen den FCC teuer verkaufen.

SGM Taubertal/Röttingen – DJK Bieringen (Vorrunde 3:0): Von 14 Vorrundenspielen hat die DJK Bieringen nur zwei für sich entscheiden können, in der Rückrunde haben die Jagstäler bereits dreimal gewonnen und nach sechs Spielen eine ausgeglichene Bilanz. Die DJK hat sich damit vom vorletzten auf den 12. Rang hochgearbeitet, der am Ende der Saison den sicheren Klassenerhalt bedeutet. Magerer sieht die Bilanz der SGM Taubertal/Röttingen aus, die sich in der Winterpause noch leise Hoffnungen machen konnte, den Spitzenreiter SGM Weikersheim/Schäftersheim noch abfangen zu können: Mit nur fünf Punkten aus sechs Begegnungen im Kalenderjahr 2019 ist das Team von Joe Strauß-Brix sogar im Kampf um den Relegationsplatz ins Hintertreffen geraten und steht nun im Heimspiel gegen die Jagsttäler unter absolutem Zugzwang.

SV Edelfingen – FSV Hollenbach II (Vorrunde 5:1): Nur zwei Zähler mehr als die SGM Taubertal/Röttingen konnte der SV Edelfingen bislang in der zweiten Halbserie verbuchen. Das jüngste 2:2 in Igersheim ist zwar isoliert betrachtet ein durchaus akzeptables Resultat, mit Punkteteilungen – es war bereits die vierte in der Rückrunde– kommt man aber bekanntlich nicht weiter. Ein Heimsieg gegen den unberechenbaren FSV Hollenbach II, der zuletzt dem Spitzenreiter in allerletzter Minute ein Remis abtrotzte, ist nun absolute Pflicht für den Tabellensechsten.

SC Wiesenbach – FC Igersheim (Vorrunde 1:1): Der FC Igersheim rangiert nach dem Remis gegen Edelfingen zwar auf Platz zehn, hat aber nur drei Zähler Abstand zum Drittletzten SC Amrichshausen. In Wiesenbach hängen die Trauben hoch – der gesicherte Tabellenachte hat seine letzten fünf Heimspiele gewonnen. Ein Remis wie im Hinspiel wäre also ein sehr ansehnliches Ergebnis für die Taubertäler.

SC Amrichshausen – Spvgg. Gammesfeld (Vorrunde 2:3): Trotz einer sehr ansprechenden Leistung und zweimaliger Führung stand der SC Amrichshausen beim Nachbarn in Nagelsberg am Ende mit leeren Händen da und fiel durch den gleichzeitigen Bieringer Dreier gegen Wiesenbach wieder auf den drittletzten Platz zurück. Gegen die spielstarke Spvgg. Gammesfeld, die zuletzt den Relegationskandidaten FC Creglingen mit 3:2 bezwang, dürfte es schwer fallen, in der Tabelle wieder Boden gut zu machen.

Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern – TV Niederstetten (Vorrunde 1:3): Die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern ist in der Rückrunde noch ohne jegliches Erfolgserlebnis und hat nach der 0:2-Niederlage im Kellerduell beim TSV Dörzbach/Klepsau nur noch vier Zähler Vorsprung zum Tabellenletzten. Nun muss ein Dreier gegen den TV Niederstetten her, der sich zuletzt mit der SGM Taubertal/Röttingen die Punkte teilte und sechs Zähler mehr auf dem Konto hat als sein Lokalrivale. In diesem Derby ist mit einem Unentschieden keinem der beiden Teams gedient – auch der TVN muss alles dransetzen, um den sechsten Saisonsieg vermelden und sich Luft verschaffen zu können.

Spielfrei ist der FC Phönix Nagelsberg:

Spiele am Ostermontag

SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim – SV Edelfingen (Vorrunde 3:0): Ein spannendes Derby dürfen die Zuschauer in Löffelstelzen erwarten: Die Gastgeber können mit einem Heimsieg einen Konkurrenten im Kampf um Relegationsplatz zwei abschütteln, der Aufsteiger muss gewinnen, um sich weiter leise Hoffnungen machen zu können.

TV Niederstetten – FC Creglingen (Vorrunde 1:4): Auch diese beiden Nachbarn werden sich nichts schenken: Der FC Creglingen braucht die Zähler, um sich seine gute Chance auf Rang zwei zu erhalten, der TVN um seinen Abstand zum Tabellenkeller zu vergrößern.

FC Igersheim – SGM Taubertal/Röttingen (Vorrunde 1:2): Fast identisch ist auch die Ausgangsposition beider Fußball-Altkreisrivalen vor der Begegnung in Igersheim: Die Hausherren müssen noch bange Blicke nach unten richten, die SGM braucht alle drei Zähler im Kampf um Platz zwei.

FC Phönix Nagelsberg – Spvgg. Gammesfeld (Vorrunde 1:1): Nagelsberg will in dieser Partie seine Ambitionen auf Platz zwei unterstreichen, die Spvgg. Gammesfeld ihren guten Lauf und ihre Rolle als Favoritenschreck bestätigen.

FSV Hollenbach II – SC Wiesenbach (Vorrunde 0:0): In Hollenbach ist ein völlig offenes Mittelfeldduell zu erwarten.

DJK Bieringen – Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern: Zur Winterpause hatte die Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern noch drei Punkte Vorsprung vor der DJK Bieringen – jetzt haben die Jagsttäler sechs Zähler mehr auf dem Konto. Den Gästen hilft also nur ein Sieg weiter.

TSV Dörzbach/Klepsau – SC Amrichshausen (Vorrunde 0:1): Schlusslicht TSV Dörzbach/Klepsau kann mit einem Heimsieg in diesem Kellerduell den kleinen Hoffnungsfunken weiter glimmen lassen, der Drittletzte SC Amrichshausen braucht unbedingt den Dreier, um den möglichen Schleudersitz Richtung B4 wieder verlassen zu können.

Spielfrei ist die SGM Weikersheim/Schäftersheim.

