Sichtbare Dominanz

Wertheim-E. – Dittwar/TBB 0:4 Dittwar/TBB: Schuchmann (46. Trautwein), Schmitt, Höpfl, L. Hartnagel, Scheuermann, Haas, Sobotta, Schäffner (35. Adolf), Cimander (51. Kilian), Ramelt (58.Frank), Dörr.

Einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg erspielte sich die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim in der Frauenfussball Landesliga gegen den FC Wertheim-Eichel.

Von Anfang an spielbestimmend agierte die SpG in ihrem ersten Auswärtsspiel der Saison. Es dauerte jedoch bis zur 40. Spielminute, ehe Stefanie Cimander einen Angriff erfolgreich zum 1:0 abschließen konnte.

Die zweite Spielhälfte dominierte die SpG deutlich und schraubte das Ergebnis durch Tore von Benita Höpfl und Verena Dörr deutlich in die Höhe. Zunächst traf Nachwuchsspielerin Benita Höpfl in der 50. Minute mit einem Drehschuss im Strafraum in den Winkel. In der 60. Minute brachte Eichel den Ball nicht aus der Gefahrenzone, und Verena Dörr erzielte aus dem Getümmel heraus das Tor zum 3:0 erzielen.

Das schönste Tor des Tages gelang wiederum Verena Dörr in der 81. Minute. Nach einem Sprint ab der Mittellinie vollendete sie mit einem Distanzschuss aus 20 Meter in den Winkel.

Am nächsten Spieltag bleibt die SpG spielfrei und bereitet sich auf das Heimspiel im Sport-Lines-Pokal am 3. Oktober um 15 Uhr in Dittwar gegen den Verbandsligisten Karlsruher FV vor.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 20.09.2018