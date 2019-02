Sie sind das Fundament eines jeden Fußballvereins

Mit dem Wettbewerb „Fußballhelden gesucht“ zeichnen der Badische Fußballverband und der DFB junge und engagierte Jugendtrainer und Jugendleiter im Alter von 18 bis 30 Jahren aus. Die BFV-Sieger 2018 stehen nun fest.

Neben der öffentlichkeitswirksamen Würdigung des Engagements verfolgen der DFB und die Landesverbände das Ziel, die Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung der jungen Ehren-amtlicher zu fördern. Die Ausgezeichneten aller Landesverbände werden daher als Preis zu einer Bildungsreise vom 27. bis zum 31. Mai 2019 in Santa Susanna eingeladen und nehmen neues Wissen und Impulse ins Training ihres Vereins mit. Es profitieren also alle.

Die neun Kreisehrenamtsbeauftragten und Kreisvorstände waren erneut bei der Kandidatenauswahl gefragt. Aus allen gemeldeten Kandidaten mussten sie sich jeweils auf einen Sieger pro Kreis festlegen. Keine leichte Aufgabe bei so viel vorbildlichem Engagement in den BFV-Vereinen. „Die Jugend ist das Fundament jedes Fußballvereins. Dafür bedarf es qualifizierter und engagierter junger Ehrenamtlicher. Sie in ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und damit die Jugendabteilungen zu stärken, ist ein grundlegendes Ziel, welches mit dem Wettbewerb erreicht werden soll“, betont Helmut Sickmüller, Vizepräsident und Ehrenamtsbeauftragter im bfv.

Die Preisträger aus unserem Verbreitungsgebiet:

Michael Rupp (25) vom TSV Assamstadt (Fußballkreis Tauberbischofsheim): Die Aufgaben von Michael Rupp beim TSV Assamstadt sind vielfältig: Als Platzwart ist er für die Pflege sowie das Zeichnen der Spielfelder verantwortlich. Zudem ist Rupp, der bei der ersten Mannschaft im Tor steht, Ansprechpartner für die drei Herrenmannschaften, organisiert zusätzlich deren Trainingslager. Bei anstehenden Arbeitseinsätzen engagiert sich der aktuelle A-Junioren-Trainer immer, arbeitet darüber hinaus viel im Hintergrund: „Mir ist wichtig, dass der Club am Leben bleibt. Das Vereinsleben spielt für mich eine große Rolle.“ Über die Auszeichnung freut sich Rupp sehr, für ihn ist es eine schöne Anerkennung. „Michael hilft an allen Ecken, ist stetig bei Arbeitseinsätzen involviert“, begründet TSV-Fußball-Abteilungsleiter Christian Hügel die Nominierung von Rupp.

Anna-Lena Link (20) von der Spvgg. Hainstadt (Fußballkreis Buchen): Bereits im fünften Jahr ist Anna-Lena Link Jugendtrainerin beim der Spvgg. Hainstadt. Zunächst war die 20-Jährige drei Jahre lang für die Bambini verantwortlich, nun trainiert sie im zweiten Jahr die F-Jugend. Ihre Begeisterung für das Fußballspielen gibt Anna-Lena, die momentan eine Lehre zur Industriekauffrau absolviert, erfolgreich weiter. „Ich habe selbst 15 Jahre lang aktiv gespielt, eine Verletzung führte mich zum Trainerdasein“, erzählt Anna-Lena.

„Dass ich die Ehrenamtsauszeichnung bekomme ist für mich etwas ganz Besonderes. Ich freue mich sehr darüber, der Preis motiviert, weiter am Ball zu bleiben.“ Jürgen Ballweg, Jugendleiter der Spvgg. Hainstadt, begründet die Meldung von Anna Lena: „Trotz ihres jungen Alters übernimmt Anna-Lena schon viel Verantwortung und arbeitet eigenverantwortlich. Dank ihres enormen Engagements und ihres fußballerischen Könnens ,vergöttern’ sie die Kinder regelrecht.“ bfv

