Sieben Tore fielen auf dem Edelfinger Rasen

Hollenbach – Bieringen 2:2

Tore: 0:1 (16. Min.) Thomas Walz, 1:1 (23. Min.) Patrick Guttensohn, 1:2 (24. Min.) Benedikt Brümmer, 2:2 (75. Min.) Maximilian Bader. – Zuschauer: 85. – Schiedsrichter: Christoph Rausch (Riedenheim).

Unter guter Leitung von Schiedsrichter Rausch trennten sich bereits am Freitagabend die Hollenbacher Zweite und die DJK Bieringen aufgrund zwei unterschiedlicher Halbzeiten letztendlich leistungsgerecht 2:2-Unentschieden. Die erste Hälfte gehörte ganze klar den Gästen. Walz brachte nach 16 Minuten Bieringen mit einem platzierten Schuss aus 16 Metern in Führung. Hollenbach zeigte sich kurz geschockt, kam aber sieben Minuten später zum Ausgleich durch Guttensohn, welcher von Ruck gut in Position gebracht wurde. Praktisch im Gegenzug ging Bieringen wieder in Führung. Fluhrer wurde steil geschickt und setzte sich im Eins-gegen-Eins durch und hatte noch das Auge für den mitgelaufenen Brümmer, der den Querpass aus kurzer Entfernung nur noch über die Linie drücken musste.

Hollenbach versuchte nach mehr als 60 Minuten mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen. Dies gelang dann auch in der 75. Minute, als K. Sprügel Maximilian Bader steil schickte und dieser den Ball über den herauseilenden Bauer hinein ins Tor beförderte. Nun war das Spiel auf Messers Schneide, denn beide Teams versuchten in den letzten 15 Minuten zu gewinnen. Hier hatte Mugrauer die beste Chance, als er dann Ball frei aus drei Metern in Rückenlage über das Tor köpfte. Zudem scheiterte Bader in der 88. Minute aus aussichtsreicher Position. So blieb es nach 90 umkämpften Minuten in einem sehr fairen Spiel bei der gerechten Punkteteilung.

Taubertal/Röttingen – Gammesfeld 4:1

Tore: 0:1 unbekannt, 1:1 Andre Fries, 2:1 Fabio Uhl (FE), 3:1 Andre Fries, 4:1 Lukas Mohr.

Gegen die Spvgg Gammesfeld behielt die SGM mit 4:1 die Oberhand.

Die SGM kam gut in die Partie und erzielte bereits in der sechsten Minute durch Lukas Mohr die vermeintliche Führung. Schiedsrichter Beck verwehrte dem Treffer jedoch wegen angeblicher Abseitsstellung die Gültigkeit. Etwas überraschend gingen dann die Gäste in der zehnten Minute nach einer Unachtsamkeit der SGM-Abwehr in Führung. Die Heimelf war sichtlich geschockt und hatte viele unnötige Ballverluste zu verzeichnen. Dennoch konnte Andre Fries nach schönem Pass von Nicolai Rupp nur kurze Zeit später ausgleichen. Nach einem Foul am agilen Andre Fries im gegnerischen Sechzehner zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt. Fabio Uhl verwandelte den Elfmeter souverän zur 2:1-Pausenführung.

In der zweiten Hälfte ging die Strauß-Truppe konzentrierter zu Werke und konnte Gammesfeld durch ein starkes Zweikampfverhalten den Schneid abkaufen. Durch viele gute Ballgewinne kam die Offensive der SGM nun ins Rollen. Mehrere gute Gelegenheit waren die Folge. Die 3:1-Führung fiel dann jedoch nicht aus dem Spiel heraus. Andre Fries verwandelte einen Freistoß ins Torwarteck. Gammesfeld kämpfte aufopferungsvoll, konnte sich jedoch im Gegensatz zur ersten Hälfte keine Gelegenheit mehr erspielen. Besser machte es die SGM. Nach einer schönen Flanke von Daniel Walch köpfte Lukas Mohr aus kurzer Distanz zum 4:1-Endstand ein.

Apfelbach/Herrenzimmern – Nagelsberg 1:1

Tore: 0:1 Gaye Ousman, 1:1 Marcel Burkert. - Zuschauer: 100.

Mit einem insgesamt leistungsgerechten 1:1 trennte sich die Spielvereinigung Apfelbach Herrenzimmern mit dem Gast aus Nagelsberg. Die Gäste erwischten den besseren Start und erspielten sich einige Chancen, von denen auch eine zum 0:1 führte. Die Spielvereinigung steigerte sich im Laufe des Spiels und konnte es offener gestalten. Die Nagelsberger waren mit ihren schnellen Spitzen stets gefährlich und verzeichneten auch drei Aluminiumtreffer.

Nach etwa 60 Minuten wurde die Heimelf druckvoller und drängte auf den Ausgleich ohne zunächst zu zwingenden Chancen zu kommen. Dies änderte sich in den letzen zehn Minuten als Apfelbach mehr Risiko einging. So erzielte der eingewechselte Marcel Burkert, den zu diesem Zeitpunkt verdienten Ausgleich. Apfelbach warf nun alles nach vorne und drängte auf den Siegtreffer.

Der negative Höhepunkt eines insgesamt hitzigen Spiels ereignete sich in der Nachspielzeit, als sich der Torspieler der Gäste zu einem Kopfstoß gegenüber dem Apfelbacher Trainer hinreißen ließ und mit der roten Karte vom Platz musste. Apfelbach versäumte es in den verbleibenden Minuten zu Abschlüssen zu kommen und musste sich mit dem Remis zufrieden geben.

Edelfingen – Niederstetten 4:3

Tore: 1:0 Carlos Alberto Nico Gomes (25.), 1:1 Jonthan Roth (40.), 2:1 Sarja Jarjusey (47.), 3:1 Carlos Alberto Nico Gomes (49.), 4:1 Sandro Wolfart (56.), 4:2 Jonathan Roth (58.), 4:3 Jonathan Roth (75.). - Zuschauer: 85. - Reserve: 5:0.

Bei bestem Fußballwetter wirkte die Heimelf zu Beginn verunsichert und machte viele Fehler im Spielaufbau. Die Gäste spielten schnell und zielstrebig in die Spitze und konnten so für Gefahr im Edelfinger Strafraum sorgen. Dennoch ging Edelfingen mit 1:0 in Führung. Daraufhin hatten die Gastgeber das Spiel in der Hand und konnten sich noch einige Torchancen herausspielen. Kurz vor der Pause glich Niederstetten aus.

Nach dem Seitenwechsel kam Edelfingen stark zurück und erhöhte in wenigen Minuten auf 4:1. Die Gäste gaben sich aber nicht auf und kämpften sich auf 4:3 heran und machten das Spiel noch einmal spannend. Edelfingen konnte den Sieg aber in einer aufregenden Schlussphase verteidigen.

Creglingen – Amrichshausen 1:2

Tore: 1:0 (19.) Tobias Roth, 2:0 (48.) Justus Gerlinger, 1:2 (57.) Mikel Lucke. - Zuschauer: 105.

Creglingen begann gegen Amrichshausen druckvoll und zeigte von Beginn an dass man den ersten Dreier der Saison einfahren wollte. Dittrich scheiterte noch per Freistoß am Gästekeeper, Roth machte es besser und nahm in der 19. Spielminute den Pass durch die Lücke auf, umspielte den Torhüter und schob zur verdienten FCC-Führung ein. Danach verpasste man es aus der spielerischen Überlegenheit das Ergebnis in die Höhe zu schrauben.

Nach der Pause erzielte Gerlinger trocken aus 16 Meter die vermeintlich sichere 2:0-Führung für Creglingen. Danach übernahmen die Gäste das Kommando und kamen durch Lucke zum Anschlusstreffer. Kurz darauf hatte Creglingen Glück, denn ein Amrichshäuser Kopfball landete am Pfosten.

Die Gäste wollten jetzt unbedingt den Ausgleich und Creglingen musste mehrere brenzlige Situationen im eigenen Strafraum überstehen, doch am Ende blieb es beim knappen 2:1-Heimsieg.

Weikersheim/Schäftersheim – Bieringen 4:1

Tore: 1:0 (17.) Felix Stodal, 1:1 (36.) Lukas Kohler, 2:1 (53.) Yassine Zienecker, 3:1 (65) Moritz Stodal, 4:1 (89) David Schmitt. - Zuschauer: 180.

Von Beginn an war die SGM die aktivere Mannschaft und hätte durch einen auf der Linie geklärten Kopfball, sowie zahlreiche Tormöglichkeiten früh in Führung gehen können. In der 17 Minute staubte F. Stodal schließlich einen parierten Schuss ab. Anschließend hatte Zienecker die Chance die Führung für die SGM auszubauen, scheiterte jedoch freistehend am gegnerischen Torwart.

Die bis dahin unauffällige DJK glich in der 36. Minute zum 1:1 aus. Kohler nahm den Ball im Tempo an, zog an seinen Gegenspieler vorbei und verwandelte trocken ins untere Eck. Bis zum Pausenpfiff neutralisierten sich daraufhin beide Mannschaften.

Die SGM kam besser aus der Pause und ging in der 53. Minute durch einen gezielten Schuss von Zienecker wieder in Führung. M. Stodal baute den Torvorsprung auf 3:1 (64.) aus, da Fischer passgenau per Flanke den Ball auflegte. Die DJK versuchte danach vermehrt nach vorne zu spielen, konnte aber keine klare Möglichkeit für sich verbuchen. Den 4:1-Endstand erzielte der eingewechselte D. Schmitt, der den Torwart gekonnt ausstiegen ließ und den Ball nur noch über die Torlinie schieben musste.

Wiesenbach – Dörzbach/Klepsau 1:3

Tore: 1:0 Jannik Keidel (55.), 1:1 Tobias Teichmann (76.), 1:2 Joel Stauch (85.), 1:3 Marvin Gennrich (90.+2). - Reserve: 4:0.

Das Geschehen spielte sich hauptsächlich im Mittelfeld ab und war von vielen, unnötigen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Für die Wisbys schien in der 55. Minute endlich der Knoten geplatzt zu sein, Jannik Keidel traf im Tumult des Strafraums zur 1:0-Führung. Dörzbach schien sich nun aufs Verteidigen verlegt zu haben, Wiesenbach hatte Möglichkeiten am laufenden Band.

Weitere Treffer verhinderten jedoch der gut aufgelegte Gästekeeper, das Aluminium oder die Heimstürmer selbst, durch zu harmlose und inkonsequente Verwertung zahlreicher Möglichkeiten.

Dörzbach nutzte auf der anderen Seite, zum Ende der Spielzeit hin, vermehrt den Raum und konnte mit schnellen Kontern innerhalb von nur 15 Minuten drei Tore erzielen. Die Wiesenbacher Abwehr war weit aufgerückt, kam daher nun meist einen Schritt zu spät und musste zusehen, wie clever die Gäste die wenigen Möglichkeiten gekonnt nutzten, das Spiel in kurzer Zeit drehten und für sich entschieden.

Igersheim – Löffelstelzen/Bad Mergentheim 1:1

Ein Spielbericht lag bis zum Redaktionsschluss nicht vor.

