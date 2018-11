Sieg auch in der Höhe verdient

VfB Wiesloch – SpG Ditt./TBB 0:5

Dittwar/Tauberb’heim: Trautwein, Mutlu (38. Zipf), Rammelt, Höpfl, Schmitt (24. Cimander), Scheuermann, Haas, Sobotta, Schäffner, Dörr (46. Kilian), Frank (40. Fast).

Einen auch in dieser Höhe (5:0) verdienten Sieg erzielten die Frauenfussballerinnen der SpG Dittwar/Tauberbischofsheim beim VfB Wiesloch. In allen Belangen überlegen agierten die Spielerinnen beim Tabellenvorletzten und hätten leicht auch zweistellig gewinnen können.

Von der ersten Minute an setzte die Elf von Andre Dörr auf Pressing und durfte bereits in der dritten Spielminute das erste Tor von Verena Dörr bejubeln. In der 16. Minute erzielte Nachwuchsspielerin Maria Mutlu ihr erstes Tor für die Frauenmannschaft. Trotz Dominanz sprang bis zur Pause jedoch nichts Zählbares mehr heraus.

Linda Fast eröffnete in der zweiten Spielhälfte den Torreigen in der 50. Minute. Für das Tor zum 4:0 sorgte Benita Höpfl und in der 80. Minute traf wiederum Verena Dörr zum 5:0-Endstand.

Mit diesem Sieg holte sich die Mannschaft das nötige Selbstvertrauen, um am Sonntag, 18. November, um 12.30 Uhr beim Heimspiel in Dittwar gestärkt in die Partie gegen den Tabellenführer 1. FC Mühlhausen zu gehen. sh

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 14.11.2018