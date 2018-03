Sieg war knapp, aber verdient

Anzeige

VfB Wiesloch II – SG Dittwar/Tauberbischofsheim 3:4

Dittwar/Tauberbischofsheim: Schuchmann, L. Hartnagel, Scheuermann, Haas, Sobotta, Schäffner, Kuhn (69. S. Hartnagel), Adolf, Dörr, Gentner, Schmitt.

Das erste Spiel nach der Winterpause in der Frauenfußball-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald entschied die SG Dittwar/Tauberbischofsheim knapp, aber verdient mit 4:3 beim VfB Wiesloch II für sich. Den besseren Start ins Spiel erwischten die Taubertälerinnen. Jasmin Sobotta traf per Freistoß aus 18 Metern zum 1:0 (7.), Katharina Adolf erhöhte per Distanzschuss auf 2:0.