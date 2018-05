Siege für Wachbach und Blaufelden

Anzeige

Hätte der SV Wachbach nicht die Punkte aus der Partie beim TSV neuenstein abgezogen bekommen (wir berichteten), wäre er jetzt Tabellenführer der Bezirksliga Hohenlohe. So aber liegt er nur auf Rang drai. Immerhin aber hat sich der SVW mit dem knappen 1:0-Sieg beim TSV Braunsbach die Chance auf die Meisterschaft bewahrt. Das „Tor des Tages“ erzielte Jan Thomas in der 33. Minute. Drei Spiele vor Saisonende liegt der SV Wachbach nun einen Punkt hinter dem TSV Obersontheim. Außerdem ist er punktgleich mit dem SSV Gaisbach und einen Zähler vor der SGSindringen/Ernsbach. Ein solch enges Meisterschaftsrennen ist in der Tat selten, weshalb die Spannung vor den letzten Partien ungemein groß ist.

TSV Laudenbach – Blaufelden 2:3

Tore: 0:1 (7.) Adrian Heger, 1:1 (10.) Thomas Link, 1:2 (43.) Adrian Heger, 1:3 (54.) Patrick Weidlich, 2:3 (75). Philipp Mühleck (Foulelfmeter). – Gelb-rote Karte: Banjamin Wolfert (Laudenb./82.). – Zuschauer: 85.

Adrian Heger brachte den TSV Blaufelden schon früh in Führung, doch Laudenbach glich schon wenig später durch Spielertrainer Thomas Link aus. Kurz vor der Pause schoss Adrian Heger Blaufelden durch einen Freistoß erneut in Führung. Nach der Pause erhöhte Patrick Weidlich durch einen überaus sehenswerten Freistoß aus 20 Metern. Philipp Mühleck verkürzte in der 75. Minute durch einen Elfmeter nach einem Foulspiel an Thomas Link, wobei er etwas Glück hatte, denn der Gästetorwart war noch dran. Im Anschluss gab es noch einige Chancen auf beiden Seiten. In der 82. minute sah Benjamin Wolfert wegen wiederholten Foulspiels die gelb-rote Karte. Rafael Götz rettete in der 88 Minute bei einem tollen Freistoß, glanzvoll. Bei Laudenbach fehlte das Glück im Abschluss, um doch noch den Ausgleich zu erzielen.

