Sieger der Verbände im Vergleich

Die Finalisten der Badischen Futsalmeisterschaften der C-, B- und A-Junioren messen sich am kommenden Wochenende im badischen Eppelheim mit den Verbandssiegern aus Bayern, Hessen, Südbaden und Württemberg. Da der BFV in diesem Jahr die Süddeutschen Futsalmeisterschaften austrägt, qualifizierten sich in jeder Altersgruppe nicht nur der Badische Meister, sondern auch der Zweitplatzierte für die Endrunde der „Süddeutschen“.

Ex-KSC-Profi Staffeldt zu Gast

Den Auftakt im „Capri-Sonne-Sportcenter“ in Eppelheim machen die C-Junioren am Samstag, 9. März , ab 11 Uhr. Dabei bekommt es der frisch gekürte Badische Futsalmeister Spvgg. Neckarelz in Gruppe A mit dem FSV Waiblingen (WFV) und dem FC Ingolstadt 04 (BFV) zu tun. In Gruppe B kämpft der FC Nöttingen mit dem FC Gießen (HFV) und dem FC Radolfszell (SBFV) um den Einzug ins Halbfinale. Das Finale findet um 15.10 Uhr statt. Zur anschließenden Siegerehrung wird auch Ex-KSC-Profi Timo Staffeldt im „Capri-Sonne-Sportcenter“ erwartet.

Sobald der Süddeutsche Futsalmeister der C-Junioren gekürt ist, starten um 16 Uhr die A-Junioren ins Titelrennen. Für Baden an den Start gehen dabei der Badische Meister SG Kirchheim sowie der amtierende Süddeutsche und Deutsche Futsalmeister VfB Eppingen. Um den Titel konkurrieren außerdem: SG Kuppenheim (SBFV), JFV Viktoria Fulda (HFV), FC Deisenhofen (BFV) und TSG Backnang (WFV). Der Anpfiff für das Finale ertönt um 20.20 Uhr.

Den Abschluss der Süddeutschen Futsalmeisterschaften machen die B-Junioren am Sonntag ab 11 Uhr. Der FC Nöttingen, der mit seiner U16 im Finale der „Badischen“ den Favoriten aus Sandhausen geschlagen hat, ist ebenso bei den „Süddeutschen“ dabei wie die Jungs vom SVS. Die Konkurrenten heißen: Karbener SV 1890 (HFV), TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (WFV), SV 08 Kuppenheim (SBFV) und FC Ingolstadt (BFV). Das Finale der B-Junioren steigt um 15.30 Uhr.

In allen drei Altersklassen qualifizieren sich jeweils beide Finalteilnehmer für die Deutsche Futsalmeisterschaft, die am 23. und 24. März in Gevelsberg (NRW) ausgetragen wird. kagu

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.03.2019