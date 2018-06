Siegerscheck geht an zwei Ex-„Baskets“

Anzeige

Bei den Ladies waren das die „Hits der 91er“, die „Kale Kimita“im Endspiel mit 9:3 keine Chance ließen. Bei den U18-Girls gewannen die „Streetchicks“ gegen die „Cupcakes“. In der männlichen U18-Kategorie setzte sich die aus Würzburger JBBL- und NBBL-Spielern bestehende Mannschaft „Your Loss Is My Game“ im Endspiel knapp mit 14:12 gegen die „Buckets“ durch.

Zu den Höhepunkten für die Zuschauer gehörten wie immer der Slam-Dunk-Contest, den zum dritten Mal in Folge Paul Nzeocha vom Regionalligisten Ansbach Piranhas für sich entscheiden konnte. Der zweifache Titelverteidiger setzte sich mit seinen spektakulären Flugeinlagen im Finale gegen Lokalmatador Johannes Wagner vom TSV Grombühl durch.

Auch beim Three-Point-Shootout zog ein Unterfranke ganz knapp den Kürzeren: Felix Loch vom Regionalligisten TTL Bamberg gewann die entscheidende Runde mit 16:15 Treffern gegen Felix Hockgeiger aus Hammelburg.

Insgesamt waren rund 250 Basketballerinnen und Basketballer in knapp 60 Teams auf dem Würzburger Sportplatz Sanderrasen am Start. „Daran sieht man, dass wir unser Turnier nach kurzer Zeit schon sehr gut etablieren konnten“, sagte Steffen Liebler, der Geschäftsführer von s.Oliver Würzburg. pw

