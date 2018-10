Simon Terodde als Kölner Sieggarant

Der 1. FC Köln will zurück in die Bundesliga. Da trifft es sich gut, dass man mit Simon Terodde einen echten Goalgetter im Team hat. Der 30-jährige Mittelstürmer traf beim 2:1-Erfolg des Spitzenreiters gegen Ingolstadt doppelt und ist so der erste Spieler der drei Profi-Ligen, der eine zweistellige Torezahl auf dem Konto zu verbuchen hat.

Bundesliga

5 Tore: Duda (Berlin).

4 Tore: Ibisevic (Berlin), Plea (Mönchengladbach), Reus (Dortmund).

3 Tore: Alcacer García (Dortmund), Augustin, Poulsen (beide Leipzig), Finnbogason (Augsburg), Haller (Frankfurt), Hazard (Mönchengladbach), Lewandowski, Robben (beide Bayern München), Szalai (Hoffenheim).

2. Bundesliga

10 Tore: Simon Terodde (Köln).

6 Tore: Glatzel (Heidenheim), Keita-Ruel (Fürth).

5 Tore: Hinterseer (Bochum), Klement (Paderborn), Lasogga (Hamburg).

3. Liga

6 Tore: Dadashov (Münster).

5 Tore: Hain (Unterhaching), Kyereh (Wehen Wiesbaden), Wachsmuth (Zwickau).

4 Tore: Aigner, Kefkir (beide Uerdingen), Alvarez (Osnabrück), Baumann (Würzburger), Fink (Karlsruhe), Grimaldi (1860 München), Klingenburg (Münster), Marseiler (Unterhaching), Soukou (Rostock).

Regionalliga Südwest

7 Tore: Hirst (Offenbach).

6 Tore: Dulleck, Theisen (beide Homburg), Firat (Offenbach), Gösweiner (Hoffenheim II), Sulejmani (Mannheim).

5 Tore: Kienle (Ulm), Sommer (Waldhof Mannheim).

Oberliga Baden-Württemberg

8 Tore: Sanchez (Reutlingen).

7 Tore: Vollmer (Linx).

6 Tore: Klein (Bahlingen).

5 Tore: Barini (Neckarsulm), Dicklhuber (Göppingen), Götz, Lindner (Bissingen), Haibt (Villingen), Sökler (Freiberg), Tunjic (Stuttgart).

Verbandsliga Baden

11 Tore: Ilhan (Heddesheim).

7 Tore: Daum (Durlach-Aue).

6 Tore: Dahlke, Jubin (Sanhausen II), Fetzer (Gartenstadt), Malsam (Bruchsal).

Verbandsliga Württemberg

7 Tore: Czaker (Hollenbach).

6 Tore: Kenniche (Neckarrems), Nietzer (Dorfmerkingen).

5 Tore: Dilger (Laupheim), Lack (Tübingen), Lekaj (Leinfelden/Echterdingen).

Landesliga Württemberg, St. 1

5 Tore: Bechtel (Schluchtern), De Carvalho (Pflugfelden), Rehklau (Pfedelbach).

4 Tore: Dogan (Fellbach), Eberlein, Kreiselmeyer (beide Satteldorf), Gervalla, Karagiannis (beide Pflugfelden), Meßner (Crailsheim), Seitz (Schwaikheim).

Landesliga Odenwald

9 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

8 Tore: Bundschuh (Hundheim/Steinbach), Rüttenauer (Oberwittstadt).

7 Tore: Heckmann (Neckarelz), Hespelt (Gommersdorf).

6 Tore: Greco (Tauberbischofsheim).

5 Tore: Bender (FV Mosbach). nv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.10.2018