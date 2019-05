„Sind schwer zu schlagen“

Ehingen-Süd – Hollenbach 0:1

Ehingen-Süd: Gralla, Hess, Schenk, Sameisla, Sutalo (85. Schick), Barwan, Schleker, Vöhringer, Daur, Telalovic, Pöschl (76. Akhabue).

Hollenbach: Hörner, Uhl, Brenner, Zeller, Hutter, Schülke, Minder, Kleinschrodt, Rohmer (69. Czaker), Schieferdecker (84. Herkert), Hack (68. Limbach).

Tor: 0:1 (19.) Michael Kleinschrodt. – Schiedsrichter: Manuel Mahler (Bietigheim). – Zuschauer: 180

Mit einem 1:0-Sieg beim SSV Ehingen-Süd legte der FSV Hollenbach am Samstag nach und hielt sich alle Möglichkeiten im Titelkampf aufrecht. Spitzenreiter Sportfreunde Dorfmerkingen verlor 0:1 beim VfB Neckarrems, und die SKV Rutesheim kam gegen die TSG Tübingen nicht über ein 0:0 hinaus. Damit ist es an der Tabellenspitze noch etwas enger geworden. „Wir haben insgesamt eine gute Leistung gezeigt und verdient mit 1:0 gewonnen“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Wenn wir unsere Leistung bringen, ist es schwer, uns zu schlagen.“

Dabei begann der Samstag nicht nach Plan. Die Hollenbacher standen auf der Fahrt an die Donau mehrmals im Stau und kamen erst eine Dreiviertelstunde vor Spielbeginn in Ehingen an. Die Partie begann deshalb eine Viertelstunde später. „Wir waren trotzdem hellwach“, sagte Sprügel. Die Gäste versuchten in der ersten Hälfte, dem Spiel den Stempel aufzudrücken. Das gelang nicht immer. „Wir hatten nicht den Zugriff im Spielaufbau wie in der vergangenen Woche gegen Neckarrems“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. „Dadurch hatten wir auch nicht so viele Chancen.“

Erste Chance bringt das Siegtor

Doch gleich die erste nutzte der FSV: Nach einem Eckball kam Michael Kleinschrodt (10.) zum Kopfball und erzielte die Führung. „Das war so einstudiert“, meinte Trainer Kleinschrodt. In der 16. Minute musste sich dann FSV-Torhüter Philipp Hörner strecken und einen Kopfball von Jan-Luca Daur über die Latte lenken. Im Spiel nach vorne blieb beim FSV vieles Stückwerk, da die Pässe in die Spitze zu ungenau waren. Ehingen blieb gefährlich. Nach einem Eckball in der 34. Minute und auch in der 41. Minute hatten sie die Möglichkeiten zum 1:1.

„Nach der Halbzeit sind die dann besser reingekommen“, sagte Kleinschrodt. Aber der FVS hatte die erste Möglichkeit durch Hack. Timo Barwan (47.) und Hannes Pöschl (52.) ließen die Möglichkeiten zum Ausgleich liegen. „Ab der 60. Minute hatten wir dann wieder etwas mehr Zugriff“, sagte Kleinschrodt. Mit Marc Zeller und Timo Brenner hatte der FSV zwei Innenverteidiger, die eine gute Partie zeigten. „Wir haben super verteidigt und das 1:0 über die Zeit geschaukelt“, so Sprügel. hesch

