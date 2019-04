Sökler und Schmidt treffsicher

In der Bundesliga-Torjägerliste schließt Paco Alcacer per Doppelpack zu Lewandowski-Verfolger Jovic auf. Simon Terodde hat in der 2. Bundesliga nun mehr als doppelt so viele Treffer (27) auf dem Konto als seine Verfolger (13). Marcel Sökler (Freiberg) sowie Max Schmidt (Gommersdorf) bauten ihren Vorsprung in der Oberliga Baden-Württemberg bzw. der Landesliga Odenwald mit jeweils drei Toren aus.

Bundesliga

19 Tore: Lewandowski (München).

16 Tore: Alcacer (Dortmund), Jovic (Frankfurt).

15 Tore: Poulsen (Leipzig), Reus (Dortmund).

14 Tore: Haller (Frankfurt), Kramaric (Hoffenheim).

2. Bundesliga

27 Tore: Terodde (Köln).

13 Tore: Cordoba (Köln), Hinterseer (Bochum), Klement (Paderborn), Lasogga (Hamburg), Terstroet (Aue).

12 Tore: Glatzel (Heidenheim), Klos (Bielefeld).

11 Tore: Wooten (Sandhausen).

3. Liga

15 Tore: Pourie (Karlsruhe).

13 Tore: Hain (Unterhaching), Schäffler (Wehen Wiesbaden).

12 Tore: Fink (Karlsruhe), Kyereh (Wehen Wiesbaden), Proschwitz (Meppen).

10 Tore: Ademi (Würzburg), Alvarez (Osnabrück), Mamba (Cottbus), Schimmer (Unterhaching).

Regionalliga Südwest

17 Tore: Sulejmani (Mannheim).

14 Tore: Kern (Mannheim).

13 Tore: Jacob (Saarbrücken), Koffi (Elversberg).

11 Tore: Firat (Offenbach), Wekesser (Walldorf).

Regionalliga Bayern

17 Tore: Wriedt (München).

14 Tore: Eberle (Eichstätt).

13 Tore: Schröter (Illertissen).

12 Tore: Jeong (München), Rabihic (Pipinsried).

Oberliga Baden-Württemberg

26 Tore: Sökler (Freiberg).

17 Tore: Dicklhuber (Göppingen).

15 Tore: Tunjic (Stuttgart).

13 Tore: Haibt (Villingen).

Verbandsliga Württemberg

17 Tore: Glotzmann (Sindelfingen).

15 Tore: Czaker (Hollenbach).

13 Tore: Lekaj (Leinfelden-Echterdingen).

10 Tore: Dilger (Laupheim), Lulic (Rutesheim), Nietzer (Dorfmerkingen), Pöschl (Ehingen-Süd).

Verbandsliga Nordbaden

18 Tore: Ilhan (Heddesheim).

17 Tore: Stoll (Mütschelbach).

15 Tore: Fetzer (Gartenstadt), Hocker (Schwetzingen).

14 Tore: Dahlke (Sandhausen).

Landesliga Odenwald

18 Tore: Schmidt (Gommersdorf).

15 Tore: Moschüring (Grünsfeld).

14 Tore: Heinrich (Höpfingen).

13 Tore: Bundschuh (Hundheim-Steinbach), Karic (Neckarelz), Schneider (Mosbach). mbe

