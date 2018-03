Sozialkompetenz und Fußballwissen vermittelt

Anzeige

In zwei Lehrgängen in der Sportschule Schöneck absolvierten zwölf Mädchen und 16 Jungen im Februar und März die DFB-Junior-Coach-Ausbildung und starten nun in die Trainertätigkeit an Schulen und im Verein. Bestanden hat auch Luis Meszaros vom Walter-Hohmann-Schulverbund Hardheim.

Die zentralen Ausbildungen zum DFB-Junior-Coach in der Sportschule Schöneck werden für Mädchen und Jungs getrennt angeboten. Der Mädchen-Lehrgang feierte in diesem Jahr bereits seine zehnte Auflage. Die Lehrgänge wurden 2009 zur Stärkung des Mädchenfußballs vor der Frauen-Fußball-WM 2011 in Deutschland eingeführt. Knapp 200 Mädchen haben seither über diesen Weg den Einstieg in die Trainertätigkeit geschafft. Kein Wunder, denn die Ausbildung verbindet für die Schülerinnen und Schüler praktische Fußballkompetenz mit den pädagogischen Fähigkeiten, die ein Trainer braucht. Zudem können die Junior-Coaches sehr früh Erfahrungen sammeln und nach und nach mehr Verantwortung übernehmen.

„Die Ausbildung zum DFB-Junior-Coach vermittelt nicht nur Fußballwissen, sondern auch sozia-le Kompetenz. Für die Mädchen und Jungen ist dies deshalb ein wichtiger Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung“, betonte BFV-Vizepräsident Helmut Sickmüller, der die Urkunden überreichte. Das bestätigte eine Teilnehmerin: „Der DFB-Junior-Coach Lehrgang hat mich fachlich, aber auch persönlich weitergebracht.“