Späte Tore bringen dem FSV ersten „Dreier“ 2019

Heiningen – FSV Hollenbach 1:3

Heiningen: Funk, Gromer (84. Gümüssu, Kern, Ruther, Mader (75. Lopes Silva), Rössler (63. Roos), Reichert, Tausch, Zaglauer, Kriks, Hölzli

Hollenbach: Hörner, Zeller (59. Ryl), Hutter (66. Limbach), Kleinschrodt, Schmitt, Hofmann (73. Hack), Dörner (80. Herkert), Rohmer, Uhl, Brenner, Czaker

Tore: 0:1 (26.) Czaker, 1:1 (67.) Zaglauer, 1:2 (82.) Hack, 1:3 (90.+2) Herkert. – Besonderes Vorkommnis: Hörner hält Strafstoß von Mader (38.). – Schiedsrichter: Manuel Mahler (Bissingen). – Zuschauer: 150.

Der FSV Hollenbach hat seinen ersten Sieg in diesem Jahr geholt. Mit 3:1 gewann das Team von Trainer Martin Kleinschrodt beim Aufsteiger 1. FC Heiningen. Durch die Niederlage des TSV Essingen in Sindelfingen eroberte sich der FSV damit den dritten Platz der Verbandsliga zurück.

Die Gastgeber waren auf dem Kunstrasen in den ersten Minuten etwas besser im Spiel, doch Hollenbach war griffig in den Zweikämpfen und ließ nur wenig zu. Die Viererkette um Timo Brenner in der Innenverteidigung und Manuel Hofmann auf der linken Seite machte einen sicheren Eindruck. Im Spiel nach vorne taten sich die Hollenbacher aber schwer: Die Kleinschrodt-Elf erspielte sich nur wenige Chancen und hatte beim Führungstreffer etwas Glück: Nach einem langen Pass von Dennis Hutter traf ein Abwehrspieler den Ball nicht, Fabian Czaker ging durch und schob zum 1:0 ein (26.).

Philipp Hörner pariert Strafstoß

Zwölf Minuten später scheiterte Heiningens Dominik Mader mit einem Strafstoß an FSV-Keeper Philipp Hörner. Damit ging es mit einer 1:0-Führung für Hollenbach in die Pause. „Es war klar, dass die dann kommen“, sagte Martin Kleinschrodt nach dem Spiel.

Heiningen machte zu Beginn der zweiten Hälfte Druck, ließ aber drei klare Chancen liegen. Dann schafften die Gastgeber durch einen Treffer von Lennart Zaglauer doch noch den Ausgleich (67.). „Wir hatten eine gute Konterchance und eine Situation in der Sam Schmitt das Tor machen muss“, sagte Kleinschrodt.

Der FSV hatte aber noch etwas im Köcher: Schmitt setzte sich rechts außen durch, passte in die Mitte und Sebastian Hack stellte auf 2:1 (82.). In der Nachspielzeit erhöhte Markus Herkert sogar noch auf 3:1 (90.+2).

„Es war ein glücklicher Sieg, aber die Tore muss man erstmal so ausspielen. Am Ende geht das in Ordnung“, so Kleinschrodt. „Es war unser Ziel, einfache Dinge gut zu machen und die Fehler zu minimieren.“

