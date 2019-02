Spannende Turniere und packende Finalbegegnungen

Am ersten Turnierwochenende der Badischen Futsalmeisterschaften 2018/19 holten sich die A-Junioren der SG HD-Kirchheim, die Frauen des Karlsruher SC, die B-Juniorinnen der TSG 1899 Hoffenheim sowie die B-Junioren des FC Nöttingen die Titel.

A-Junioren

Nach 20 sehenswerten Vorrundenspielen mit 52 Toren standen die beiden Halbfinal-Partien fest: SG HD-Kircheim gegen den FC Nöttingen sowie FC Germania Friedrichstal gegen VfB Eppingen. Im ersten Spiel setzte sich der Heidelberger Futsalkreismeister mit 2:0 gegen Nöttingen durch, das zweite Halbfinale entschied der Titelverteidiger VfB Eppingen knapp mit 1:0 gegen den FC Germania Friedrichstal für sich. Im Spiel um Platz drei stand es nach den regulären elf Minuten Spielzeit 1:1 zwischen dem FC Nöttingen und dem FC Germania Friedrichstal. Das Sechsmeterschießen musste entscheiden. Mit 4:3 holten sich die Friedrichstaler am Ende den Platz auf dem Treppchen.

Da der Badische Fußballverband in diesem Jahr Ausrichter der Süddeutschen Futsalmeisterschaften der Junioren ist, waren beide Finalisten automatisch qualifiziert und dürfen Baden am 9./10. März in Eppelheim vertreten. Beide Teams wollten sich damit aber nicht zufriedengeben, sondern unbedingt den Titel mit nach Hause nehmen. Entsprechend spannend und eng verlief das Endspiel und Tore fielen keine. Erst 16 Sekunden vor dem Schlusspfiff zerstörte Raoul Hofmann den Traum des VfB Eppingen von der Titelverteidigung. Die SG HD-Kirchheim siegte mit 1:0 und ist damit neuer Badischer Futsalmeister der A-Junioren.

Sandhausen-Profi Alexander Rossipal war voll des Lobes: „Das war ein richtig spannendes Finale auf hohem technischen Niveau, beide Mannschaften hätten es gewinnen können.“ Gemeinsam mit Verbandsjugendleiter Rouven Ettner, dessen Stellvertreter Jörg Barthelmes, Jugendspielleiter Siegfried Bartussek und Toni Pecher vom Fußballkreis Mosbach ehrte er anschließend die erfolgreichen Mannschaften. Danach wurden auch noch einzelne Spieler ausgezeichnet: Als besten Torhüter wählten die Teams Dominik Jahnel vom SC Käfertal, als besten Spieler Nojus Zigmantavicius vom VfB Eppingen. Mit fünf Toren bester Torschütze war Justin Neuner vom Sieger SG HD-Kirchheim. Großes Lob gab es auch noch für die Schiedsrichter Boris Dugandzic, Pascal Rohwedder, Pascal Rastetter und Dustin Mattern, die einen hervorragenden Job gemacht hatten.

Frauen

Am Nachmittag startete das Rennen um die Badische Futsalmeisterschaft der Frauen. In zwölf Gruppenspielen fielen 32 Tore, zehn davon schossen allein die Frauen des Karlsruher SC im Spiel gegen die SpG Büchig/Neibsheim. Und auch im Halbfinale gegen den VfB Bretten lief es prima für den KSC. Mit 6:1 marschierten die Karlsruherinnen ins Endspiel. Für das zweite Halbfinale hatten sich der TSV Amicitia Viernheim sowie Titelverteidiger TSV Neckarau qualifiziert. Das Spiel verlief deutlich ausgeglichener, am Ende hatte jedoch Viernheim mit 4:2 die Nase vorne. Im Spiel um Platz fiel in der regulären Spielzeit kein Tor. Ein Sechsmeterschießen musste entscheiden. Hier traf der TSV besser und holte sich mit 3:1 die Bronzemedaille.

Das Finale war ein umkämpftes Spiel, in dem am Ende ein Tor den Sieg für den KSC bescherte. Für Romina Konrad war es das sechste Tor im Turnier. Sie erhielt somit die Ehrung als beste Torschützin. Als beste Spielerin wählten die Teams Melisa Perihan Eraymaz vom VfB Bretten. Den Preis für die beste Torhüterin erhielt Kim Stricklau vom TSV Amicitia Viernheim. Die Urkunden, Medaillen und Futsalbälle überreiche Daniela Quintana, die Vorsitzende des BFV-Ausschusses für Frauen- und Mädchenfußball (AFM), gemeinsam mit den AFM-Mitgliedern Sabrina Lüders und Rüdiger Guthier.

B-Juniorinnen

Den Auftakt am zweiten Turniertag machten Badens beste acht B-Juniorinnen-Teams. Nach zwölf Vorrundenbegegnungen, in denen 31 Treffer fielen, waren die vier Halbfinalteilnehmer ausgemacht. Das erste Halbfinale bestritt der TuS Mingolsheim gegen die SG Hohensachsen, wobei er sich am Ende souverän mit 3:0 das Finalticket sicherte. Im zweiten Halbfinale wies die TSG Hoffenheim den TSV Tauberbischofsheim mit 5:0 in die Schranken.

Im anschließenden Spiel um Platz drei war nach der regulären Spielzeit noch kein Sieger ermittelt, weshalb das Sechsmeterschießen die Partie um den letzten Platz auf dem Podest entscheiden musste. Dabei hatten die Mädchen aus Hohensachsen das bessere Ende für sich und sicherten sich mit einem knappen 4:3 Platz drei.

Ein packendes Finale lieferten sich im Anschluss Vorjahressieger TSG Hoffenheim und die taktisch gut eingestellte Mannschaft des TuS Mingolsheim. Mit dem knappsten aller Ergebnisse sicherte Antonia Münch ihrem Team durch den einzigen Treffer im Finale auch in diesem Jahr den Badischen Meistertitel.

Vor der Siegerehrung sprach Juniorinnen-Nationalspielerin Laura Haas, die bei den Jungs der Spvgg. Neckarelz mitkickt, den teilnehmenden Mannschaften ihren Respekt aus. „Mir haben die Spiele sehr gut gefallen. Ich war beeindruckt, wie gut das Niveau ist“, sagte die 17-Jährige. Anschließend übergab sie mit Daniela Quintana, Rouven Ettner, Sabrina Lüders und Toni Pecher vom Fußballkreis die Urkunde, Medaillen und Futsalbälle. Die Wahl zur besten Torhüterin entschied Jasmin Dagli vom achtplatzierten VfB Wiesloch für sich. Als beste Spielerin wählten die Teams Antonia Münch vom Badischen Futsalmeister TSG Hoffenheim, während sich Lara Lingenfelser vom TuS Mingolsheim und Amelie Maribel Schneider von der SpVgg Ketsch mit jeweils sechs Treffern die Torjägerinnenkrone teilten.

Die Schiedsrichterinnen Esra Kaygusuz, Michelle Zurawski, Lisa Brand und Jasmin Rühle hatten die Spiele zu jeder Zeit bestens im Griff.

B-Junioren

Bei den männlichen B-Junioren sicherten sich der SV Sandhausen, der FC Nöttingen, die JSG Neckar-Odenwald und die JSG Malsch/Bruchhausen/Ettlingenweier das Ticket für das Halbfinale. Hier bekam es der Gruppensieger der Gruppe A, der SV Sandhausen, mit dem Zweitplatzierten aus Gruppe B, der JSG Malsch/Bruchhausen/Ettlingenweier zu tun. Sandhausen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und besiegte den Karlsruher Futsalkreismeister mit 2:0. Im zweiten Halbfinale traf die JSG Neckar-Odenwald auf den FC Nöttingen. Erst Sekunden vor dem Abpfiff machte der FCN die Finalteilnahme mit dem vielumjubelten 3:2-Siegtreffer klar.

Das Spiel um Platz drei war eine umkämpfte Partie, in der die Odenwälder mit 2:0 die Oberhand behielten und sich somit den Bronzerang sicherten.

Beide Finalisten hatten bereits ihr Ticket für die „Süddeutschen“ sicher. Dennoch wollten beide Teams natürlich den Badischen Futsalmeistertitel. Diese Aussicht setzte in den Jungs des FCN wohl ungeahnte Kräfte frei. Die Sandhäuser rannten unentwegt an, mehr als ein 1:2 war aber nicht drin. Nach der Schlusssirene kannte der Jubel der Nöttinger und ihrer großen Anhängerschaft keine Grenzen.

Nejmeddin Daghfous, Profi beim SV Sandhausen, lobte aber beide Teams: „Die Spiele waren wirklich mitreißend. Glückwunsch zu einem packenden Finale mit einem würdigen Sieger.“ Anschließend ließ er es sich nicht nehmen, den Mannschaften Urkunden und Medaillen zu überreichen, gemeinsam mit Rouven Ettner, BFV-Vizepräsident Jürgen Galm, Siegfried Bartussek und Mosbachs Fußballkreisvorsitzendem Helmut Fromm. Zum besten Torhüter wählten die Teams Felix Lutz vom SV Sandhausen, die Wahl zum besten Spieler gewann Eric Onos trotz des Vorrundenaus’ seiner Spvgg. Neckarelz. Über den Titel „Torschützenkönig“ freute sich ebenfalls Eric Onos dank seiner sechs Vorrundentreffer.

Die Schiedsrichter Ludwig Schilling, David Gonzalez, David Schiffmacher und Nico John meisterten ihre Einsätze mit Bravour. aka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 20.02.2019