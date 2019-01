Spannendes Turnier mit vielen Toren

Sehr gute Unterhaltung und tolle Spiele genossen die vielen Zuschauer bei der 24. Auflage des Fußball-Hallenturniers der SV Schefflenz. Die drei Tage Juniorenfußball in der Schefflenzhalle lieferten einen bunten Querschnitt in fast allen Altersklassen.

Die D-Junioren des FC Hettingen lösten als Sieger des Qualifikationsturniers für den Ende Januar stattfindende überregionalen U12-Volksbank Mosbach-Cup das letzte Startticket. In Kooperation mit dem Fußballkreis Mosbach fand außerdem die Kreispokal-Zwischenrunde der E-Junioren statt.

Gleich zum Auftakt des Klaus-Zachow-Gedächtnisturniers wartete ein langer Spieltag auf Aktive und viele mitgereiste Zuschauer. Von 14 Uhr bis kurz vor 24 Uhr waren am ersten Spieltag gleich drei Turniere mit begeisternden Spielzügen, rassigen Toren und taktischen Finessen zu bewundern.

Hettingen löst letztes Ticket

Es starteten die D-Junioren mit dem spannenden Qualifikationsturnier zum U12-Volksbank Mosbach-Cup 2019, der am Samstag, 26. Januar, wieder in der Schefflenzhalle stattfindet. Hier messen sich dann auch die Junioren aus den Leistungszentren vieler Bundesligavereine bereits zum achten Mal in Schefflenz. Für diesen U12-Cup war noch ein letzter Startplatz zu vergeben.

Nach sehr interessanten Gruppenspielen qualifizierten sich von den zehn teilnehmenden Teams der SSV Reutlingen, die JSG Mudau, der TSV Buchen und der FC Hettingen für das Halbfinale. Dort überzeugten die Reutlinger gegen die Mudauer und die Hettinger im Derby gegen die Buchener. Am Ende eines langen Spieltages zeigten beide Finalisten nochmals ihr gesamtes Können. Die jungen Kicker des FC Hettingen gewannen schließlich mit 2:1 nach Neun-Meter-Schießen.

Anschließend folgte ein C-Junioren- Blitzturnier mit fünf Mannschaften, die mit schnellem Spiel und erhöhtem Kombinations-Fußball überzeugten. Nach Abschluss aller Spiele lag die SpVgg Wallstadt aus dem Fußballkreis Mannheim ungeschlagen und unangefochten mit 12 Punkten an der Spitze.

Jeder gegen jeden

Zum Abschluss des langen Spieltags gab es dann noch ein B-Juniorenturnier im Modus „Jeder-gegen-jeden“. Hier setzte sich mit dem FV Niefern 09 ein Teilnehmenr aus dem Fußballkreis Pforzheim ungeschlagen durch.

Am nächsten Tag zeigten die kleinsten Kicker mit über 150 Teilnehmern an Bambinis und F-Junioren mit ihren Spieltagen ihr Können. Die interessant gestaltete Spielstraße war dabei bei den Kleinsten eine sehr gefragte Anlaufstelle.

Die Turniere standen unter der jederzeit sehr guten Leitung der jungen Nachwuchsschiedsrichter Lukas Eicholzheimer, Fabian Scheuermann (SC Oberschefflenz), Lisa Brandt (SV Großeicholzheim) sowie Pascal Grimm (SV Schefflenz).

Im Rahmen des Klaus-Zachow-Gedächtnisturniers durfte die Junioren-Abteilung der SV Schefflenz für jedes Juniorenteam einen neuen Trikotsatz, gespendet von der Firma Metzger Fensterbau, in Empfang nehmen. tob

