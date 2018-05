Spannung rund um den Relegationsplatz

Anzeige

Ein Blick auf die aktuelle Tabelle zeigt, dass die Begegnung zwischen der SG Rauenberg/Boxtal und dem SV Pülfringen weder mit dem direkten Aufstieg noch mit dem Abstieg irgendetwas zu tun hat. Beide Mannschaften hatten sich frühzeitig im oberen Tabellenbereich festgesetzt, wobei der SV Pülfringen, trotz der Niederlage am letzten Sonntag in Kembach/Höhefeld, seinen hervorragenden dritten Platz, der zur Relegation berechtigt, nicht mehr verlieren kann. Ausschlaggebend dürfte sein, welche Mannschaft sich zum Saisonschluss am meisten motivieren kann. – Hinspiel: 3:3.

Einen Befreiungsschlag in Richtung Klassenerhalt gelang der SG Kembach/Höhefeld mit ihrem hart erkämpften Sieg am vorletzten Spieltag gegen den SV Pülfringen. Dies hat zur Folge, dass die Gastgeber nun ganz entspannt gegen den Aufsteiger SG Welzbachtal, der sich wie erwartet sehr gut geschlagen hat, antreten können. Auch hier gilt für beide Mannschaften gleichermaßen, sich mit einem guten Spiel von ihren Fans zu verabschieden. – Hinspiel: 1:3.

Spannung pur verspricht die Partie um den noch vakanten Abstiegs-Relegationsplatz bei der SG Tauberbischofsheim/Hochhausen. Dem Gastgeber reicht bereits ein Unentschieden, um sich endgültig zu sichern. Der TSV Assamstadt II müsste bei einer Niederlage und einem gleichzeitigen Sieg des Tabellenvorletzten FC Grünsfeld II in die Relegation. Dank der um zwei Treffer besseren Tordifferenz könnte den TSV auch bereits ein Unentschieden retten. Darauf wollen es die Gäste aber sicherlich nicht ankommen lassen, so dass sie mit aller Macht versuchen werden, die noch fehlenden Punkte einzufahren. Obwohl man nun am letzten Spieltag auswärts antreten muss, ist dies nicht völlig unrealistisch. – Hinspiel: 2:1.

