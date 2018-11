Spektakel steigt in Külsheim

Auch am ersten Adventswochenende (1./2. Dezember) sind die E-und F-Junioren aus dem Fußballkreis Tauberbischofsheim in der Halle am Ball. An beiden Tagen ist die ehemalige Bundeswehr-Halle in Külsheim Schauplatz des Hallenspektakels mit folgenden Teams:

Samstag, 1. Dezember: F-Junioren, Gruppe 4 (erster Spieltag), Beginn 11 Uhr (TSG Impfingen, SV Nassig, VfB Reicholzheim, TuS Großrinderfeld, Viktoria Wertheim, TSV Tauberbischofsheim und TSV Kreuzwertheim). E-Junioren, Gruppe 4 (erster Spieltag), Beginn 14 Uhr (FC Külsheim, SV Nassig, Viktoria Wertheim, FC Eichel II, TSG Impfingen II und Dorfkickers Mainschleife III).

Sonntag, 2. Dezember: F-Junioren, Gruppe 5 (1.Spieltag), Beginn 11 Uhr (FC Külsheim, TSV Sonderriet, FC Eichel, Dorfkickers Mainschleife, SC Boxtal, Türkgüci Wertheim und TSV Kreuzwertheim II). E-Junioren, Gruppe 5 (erster Spieltag), Beginn 14 Uhr (VfB Reicholzheim (I+II), FC Grünsfeld, SV Mondfeld, Dorfkickers Mainschleife II und FC Eichel III).

Nachdem bei den E-Junioren Passpflicht besteht, bittet der Kreisjugendausschuss die Mannschaftsbetreuer der Teams ausdrücklich, vorab zuhause einen Online-Spielberichtsbogen zu erstellen und rechtzeitig (etwa 30 Minuten vor dem ersten Spiel) der Turnierleitung zu übergeben. Dabei bitte darauf achten, dass für jeden aufgeführten Spieler ein vollständiger SpielerpassOnline (mit Bild) im DFBnet vorhanden ist. Ausnahmsweise kann anstelle des Spielerpass-Online ein gültiger „Papier-Spielerpass“ vorgelegt werden. Zuschauer sind bei freiem Eintritt eingeladen. kja

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 30.11.2018