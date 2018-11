SpG Adelsheim/Oberkessach wieder zuversichtlich

Großeicholzh. – Oberwitt. II/B. 0:0

Ab der 20. Minute wurde die Modersohn-Truppe stärker. Reitter zog nach Sommer-Freistoß knapp am Gehäuse vorbei. Imhof schoss nach Miltz-Vorlage ebenfalls knapp daneben. Die Heimelf wäre nach einem Abwehrfehler kurz nach der Pause fast durch Kern in Rückstand geraten. Nach dieser Aktion standen die „Gelb-Schwarzen“ aber ständig vor dem 1:0. Imhof, Dutt, Miltz fehlte aber immer wieder ein Quäntchen Glück oder die notwendige Ruhe beim Abschluss.

Laudenberg – Adelsheim/O. 1:3

Die Platzherren fanden schwer ins Spiel und bereits in der dritten Minute wurden sie von einem Lattentreffer der Gäste aufgeschreckt. In der siebten Minute nutzten die Gäste einen Abwehrfehler zur Führung. Erst allmählich starten die Einheimischen Offensivaktionen, doch die Pässe in die Spitze waren wenig präzise. Ab der 38. Minute hatte der FVL mehrmals aus guter Position die Chance zum Ausgleich, doch die Angreifer vergaben überhastet. In der 44. Minute trafen die Gäste mit einem 25- Meter Freistoß zum 2:0. Im zweiten Abschnitt war der FVL überlegen, doch die kampfstarken Gäste und wenig Schussglück bei den Einheimischen ließen keinen Treffer zu. Mit einem Konter gegen aufgerückte Laudenberger nutzten die Gäste eine ihrer wenigen Chancen zum 3:0 (74.). Laudenberg verkürzten mit einem Freistoß auf 1:3 (78.).

Rippberg-W/G. – Schlierstadt 1:2

Der Tabellenführer war zu Beginn deutlich spielbestimmend und ging nach einem Eckball mit 1:0 in Führung. Nach etwa 20 Minuten kam die Heimelf besser ins Spiel. Gerade als die SpG sich dem gegnerischen Tor annäherte, führte ein zweifelhafter Elfmeterpfiff nach einem Konter zum 0:2-Halbzeitstand. In der zweiten Hälfte war die Heimelf die überlegene Mannschaft. Zu einem Anschlusstreffer reichte es jedoch erst kurz vor Schluss. Nach einer Flanke von F. Kern drückte L. Breunig den Ball über die Linie. Den nachfolgenden Ansturm überstand Schlierstadt ohne weiteren Gegentreffer. Insgesamt steht so der etwas glückliche Sieg Schlierstadts gegen ein aufopferungsvoll kämpfendes Heimteam.

Berolzheim/H. – Hettingenb. 0:1

Die Gäste aus Hettingenbeuern erwischten im Kerwespiel den besseren Start und übernahmen zu Beginn die Initiative. Nach und nach befreiten sich die Gastgeber jedoch. Kurz vor der Pause gelang den Gästen der überraschende Führungstreffer. Nach dem Wechsel versuchten die Gastgeber, zum Ausgleich zu kommen, mussten bei den Kontern der Gäste allerdings immer auf der Hut sein. Der dem Spielverlauf leistungsgerechte Ausgleichstreffer wollte nicht gelingen.

Krautheim/W. – VfB Altheim 2:1

Bereits in der zwölften Minute gingen die Gastgeber in Führung, als Ziegler eine schöne Vorlage zum 1:0 verwertete. Kurz nach dem Seitenwechsel gab es Strafstoß für die Gäste, doch Torhüter Schulz parierte. Danach brachten die aggressiv spielenden Gäste immer mehr Härte ins Spiel und agierten des öfteren an der Grenze des Erlaubten. In der 69. Minute kam Altheim zum 1:1, nachdem sie eine Unstimmigkeit der Heimmannschaft ausnutzten. Die Jagsttäler zeigten sich davon aber nicht geschockt und gingen in der 76. Minute erneut in Führung.E. Bieber schoss nach mustergültiger Vorarbeit von D. Karl zum 2:1 ein. Nur wenige Minuten später schwächten sich die Jagsttäler nach einer Gelb-Roten Karte selbst und mussten bis zum Schlusspfiff noch einige bange Momente überstehen. Der Sieg in dieser packenden A-Klasse-Begegnung war verdient.

TTSC Buchen – Hardheim/B. 2:0

Die Heimmanschaft spielte voll auf Sieg. Jedoch machten es die Gäste den Buchenern schwer da sie mit elf Mann hinten zu machten und auf Konter lauerten. Trotzdem hatte die Heimelf viele Chancen die von Hammoud Özen und Aydin vergeben wurden. So ging es mit 0:0 in die Pause. In der 49. Minute kam durch Aydin die Erlösung, denn e traf zum 1:0. Das 2:0 in der 57. Minute erzielte Hammoud. Danach passierte nichts mehr und die Begegnung endete mit 2:0.

