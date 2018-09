SpG Krautheim/Westernhausen stürmt an die Spitze

TTSC Buchen– Berolzheim/H. 5:2

Für den TTSC war klar: Es muss ein Sieg her. So begannen die Buchener auch und gingen in der 14. Minute durch Özen in Führung. Es war ein einseitiges Spiel; so vergab die Heimmanschaft eine Chance nach der anderen. Überraschend erzielte der Gast in der 22. Minute den Ausgleich. In der 38. Minute erzielte Türkyilmaz das 2:1. Türkyilmaz machte dort weiter, wo er aufgehört hat und erhöhte in der 53. Minute auf 3:1. In der 55. Minute erzielten die Gäste durch eine verunglückte Flanke das 2:3. In der 62. Minute erhöhte Aydin zum 4:2 und das letzte Tor des Spiels erzielte Yolcu in der 67. Minute.

SV Schlierstadt – VfB Altheim 2:2

Mit einem Sonntagsschuss aus 25 Metern in den rechten Torwinkel gingen die Gäste in Führung. Erst jetzt übte der SVS mehr Druck auf das gegnerische Tor aus. Heid und Eberle scheiterten jeweils knapp mit ihren Tormöglichkeiten. In der 31. Minute rettete die Querlatte bei einem Friedenberger-Kopfball, für den geschlagenen Gästetorwart. Freistehend vergab dann kurz vor der Pause ein Gästestürmer. Auch nach der Halbzeit, fand der SVS zunächst nicht ins Spiel. Breitinger musste im „Eins-gegen-Eins“ das erneut mögliche 2:0 verhindern . In der 66 . Minute köpfte dann Eberle, nach Freistoß von Heimberger, den Ball zum 1:1 unter die Latte. Nach einem Eckball, nur zwei Minuten später, köpfte Eberle den Ball in die Mitte und Pfaff staubte zum 2:1 ab . Nun hatte der SVS die Entscheidung auf dem Fuß, doch Heimbergers Versuch, über den weit vorm Tor stehenden Gästekeeper schlug fehl. In der Schlussphase wurde eine Gästeflanke nur noch in die Mitte geklärt, und der Nachschuss fand den Weg durch Freund und Feind zum gerechten 2:2.

Großeicholzh. – Sindolsh./R. II 1:1

Mitte der ersten Hälfte wurde F. Galm nur noch mit einem Foul gebremset, und Miltz verwandelte den Elfmeter sicher zum 1:0. Die Gäste ließen aber nicht locker und kamen kurz vor der Pause durch einen vermeidbaren Treffer durch Weber zum Ausgleich. Im zweiten Abschnitt wurde die Begegnung durch viele unzureichende Abspiele zerfahrener und gegen Ende auch etwas ruppig. F. Sommer scheiterte in der 80. Minute mit einem Freistoß an Fechner, der den Ball aus dem Dreieck fischte. Auf der Gegenseite hielt Kist mit einer ebenfalls sehenswerten Parade gegen einen Kopfball von Kuhn den Punkt für Großeicholzheim fest.

Krauth./W - Hettigenbeuern 2:0

Einen verdienten Sieg holte sich der TSV im Heimspiel gegen den SV Hettigenbeuern. Nach zaghaftem Beginn und der ersten großen Torchance für die Gäste in der neunten Minute wachten die Hausherren auf und nahmen das Spiel an sich. Bis zur Pause erspielte sich die SpG zahlreiche gute Chancen, diese blieben aber ohne Erfolg. Nach dem Seitenwechsel gingen die Jagsttäler durch ein Eigentor von Hettigenbeuern in der 48. Minute in Führung. In der 56. Minute köpfte D. Karl nach einem Eckball das 2:0 für die Hausherren. Die Gäste aus Hettigenbeuern versuchten, das Spiel nochmals spannend zu machen, aber die eine sehr gute Torchance wurde von SpG-Keeper Schulz entschärft. Alles im allem war es ein hochverdienter Sieg der SpG Krautheim/Westernhausen, mit dem sie sich sogar die Tabellenführung erspielte.

Rippberg/W./Gl.- Adelsh./O. 2:2

In der ersten Hälfte legt die Heimelf gut los, und T. Sauer war gleich durch legte den Ball aber zu weit am Torwart vorbei (5.). Die nächste gute Situation von L. Breunig, als er einen Ball an die Oberkante der Latte spielte (18.). Mit der ersten Chance nach einem Konter erzielten die Gäste im Nachschuss das 1:0. T. Berberich erzielte in der 38. Minute den Ausgleich nach einem schönen Freistoß. Wieder durch einen Konter im Nachschuss erzielten die Gäste die Führung (43.). In der zweiten Hälfte das gleiche Spiel: Die Gäste verlagerten ihre Herangehesnweise auf Konter und der SpG probierte das Spiel zu machen. Nach guter Vorarbeit von M. Sauer schob Stanger zum 2:2 ein. Danach kratzte der Gästetorwart einen Ball von der Linie (90.). Zwei elfmeterreife Situationen wurden für die Heimelf nicht geahndet (72. und 93.).

Hardheim/B. II – Oberwittst./B. 0:3

Die Gastgeber hielten lange gut mit und hatten auch einige gute Möglichkeiten, die jedoch allesamt vergeben wurden. In der 73. Minute gingen die Gäste durch L. Weber mit 1:0 in Führung. in der 82. Minute erzielte F. Löffler das 2:0. Den Schlusspunkt setzte I. Sciffermann in der 89. Minute mit dem 3:0.

