Spiele des WFV und BFV terminiert

Die Anstoßzeiten und die Verteilung der Spiele am „Finaltag der Amateure“ stehen fest. Die ARD beginnt ihre Livekonferenz der Landespokalendspiele am Pfingstmontag, 21. Mai, um 12.15 Uhr aus dem Alfred-Kunze-Sportpark in Leipzig. Um 12.30 Uhr werden die ersten sieben Spiele angepfiffen. Die weiteren Anstoßzeitpunkte sind 14.30 Uhr und 17 Uhr, auch hier sind jeweils sieben Partien vorgesehen. Spielbeginn des WFV-Pokal-Finales im Stuttgarter „Gazi-Stadion“ zwischen dem Verbandsligisten TSV Ilshofen und dem SSV Ulm (Regionalliga Südwest) ist um 17 Uhr.

Das Finale des Badischen Verbandspokals zwischen dem Oberligisten 1. CfR Pforzheim und Drittligist Karlsruher SC findet beim FC Nöttingen statt und wird bereits in der „ersten Staffel“ um 12.30 Uhr angepfiffen. Die jeweiligen Verbandspokalsieger haben sich für den DFB-Pokal qualifiziert. wfv/aka