Spielvereinigung Neckarelz steigt zum dritten Mal hintereinander ab

Anzeige

Heidelsheim erwischte einen perfekten Start in die Partie und ging bereits nach sieben Minuten in Führung. Mehmet Bozkurt einen sehenswerten Konter zum 1:0 ab. Damit war der Matchplan von Spvgg.-Cheftrainer Marc Ritschel schon früh über den Haufen geworfen. Neckarelz hatte gerade in der Anfangsphase große Probleme mit den Kontersituation des FC 07 Heidelsheim. Bestes Beispiel dafür war die 18. Minute, als nach einer Balleroberung im Mittelfeld Enes Karamanli völlig freistehend vor dem Neckarelzer Tor auftauchte, Maximilian Penz im Neckarelzer Tor aber glänzend reagierte und so einen frühen 0:2-Rückstand verhinderte.

Erst nach dieser Szene wachten die „Rot-Schwarzen“ langsam auf und kamen in der 30. Minute zum überraschenden Ausgleichstreffer. Nach einem Eckball wurde Simon Fertig im Heidelsheimer Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Den fälligen Strafstoß verwandelte Fabio Schmidt sicher zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel übernahm dann sofort wieder der Herausforderer aus Heidelsheim die Spielkontrolle. Zuerst scheiterte Serdar Yurdaklu aus kurzer Distanz an Maximilian Penz (47.), ehe die Mannschaft von Trainer Erceg Hrvoje-Georg einen Konter nicht sauber zu Ende spielte (52.).

Auf der anderen Seite schaffte es die Spvgg. Neckarelz nicht, für ernste Entlastung zu sorgen. Der FC 07 Heidelsheim legte eine deutlich bessere Körpersprache an den Tag und dies allein drückte schon den Unterschied zwischen beiden Teams aus. In der 64. Minute brachte Andre Walica den Landesligisten per verwandelten Foulelfmeter erneut in Führung. Zuvor war Ricardo Martines im Neckarelzer Strafraum zu Fall gebracht worden.

Nur zwei Minuten später zeigte Schiedsrichter Patrick Laier nach einem Zweikampf im Neckarelzer Strafraum erneut auf den Punkt. Dieses Mal aber scheiterte Andre Walica an Maximilian Penz.

In der Schlussphase der Partie agierte die Spvgg. Neckarelz dann fast ausschließlich nur noch mit langen Bällen und versuchte so wenigstens noch, die Verlängerung zu erzwingen. Doch mehr als eine Kopfballmöglichkeit von Andreas Schwind sollte dabei nicht mehr herausspringen (90.+2). Der FC 07 Heidelsheim schlug dann in der achtminütigen Nachspielzeit noch zwei Mal zu. So sorgten Andre Walica (90.+3) und Murat Demiral (90.+6) für den Endstand.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 18.06.2018