Spitzenduo „begnügt sich“ mit 1:0-Siegen

Distelhausen – TSV Schweigern 2:1

Tore: 1:0 (12.) Jonathan Bean, 1:1 (48.) Eigentor Bernd Mögerle, 2:1 (74.) Nikolaj Zimbelmann. – Schiedsrichter: Dolpp (Oedheim). – Besonderes Vorkommnis: SVD-Torwart Gregor Basgier muss wegen eines Rippenbruchs ins Krankenhaus gebracht werden (28.). – Zuschauer: 100.

Mit diesem Sieg hat das Tabellenschlusslicht SV Distelhausen den Kontakt zu den Mannschaften davor endgültig hergestellt und ist mit dem Vorletzten SV Nassig II auch schon punktgleich. Es war kein Spiel für Fußball-Ästheten, das sich da gestern an der Tauber abspielte. Schweigern hatte zunächst Pech mit einem Lattentreffer, ehe der Distelhausen der Führungstreffer gelang. Jonathan Bean verwertete dabei einen Steilpass von Ernest Fischer. Nach der Spielunterbrechung wegen der Verletzung des SVD-Torwarts hatte die Heimelf bis zur Pause drei gute Chancen, auf 2:0 zu erhöhen, doch Bean, Fischer und Hoos scheiterten jeweils am Gästetorwart. Schweigern zeigte nach dem Seitenwechsel die reifere Spielanlage, benötigte aber ein Eigentor, um zum Ausgleich zu kommen. Ab der 70. Minute startete Distelhausen auch wieder Offensivaktionen, eine der ersten davon führte auch schon zum 2:1 durch Nikolaj Zimbelmann. Schweigern versuchte in der Schlussphase alles, doch Distelhausens Torwart Simon Henning hielt den knappen Sieg fest.

Unterschüpf – Schwabhausen 1:0

Tor: 1:0 (7.) Samuel Rastel. – Schiedsrichter: Christian Fuhrig (Mosbach). – Besonderes Vorkommnis: TSV Schwabhausen scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Dominik Volk (60.). – Zuschauer: 200.

Der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen kam im Boxberger Ortsteil-Derby gut ins Spiel und startete furios, denn schon nach sieben Minuten stand es nach dem Treffer von Samuel Rastel 1:0 für die Heimelf. Der Aufsteiger versäumte es in der Folgezeit jedoch, seine weiteren Möglichkeiten zu nutzen. So blieb das Derby immer spannend, zumal Schwabhausen mehr und mehr für Gefahr vor dem Tor der Platzherren sorgte. Doch im Kasten des TSV Unterschüpf/Kupprichhausen stand gestern mit Dominik Volk ein Torwart, der sich nicht überwinden ließ. Selbst einen Foulelfmeter (60.) parierte er, Er hatte allerdings auch Glück, als die Gäste nur „Aluminium“ trafen. Der TSV Schwabhausen hätte dem Spieleverlauf nach durchaus einen Punkt verdient gehabt, so aber blieben die drei Zähler in Kupprichhausen.

Großrinderfeld – Unterbalbach 3:2

Tore: 1:0 (2.) Sandro Nahm, 2:0 (12.) Fabian Michel, 2:1 (23.) Robin Imhof, 3:1 (47.) Moritz Richter, 3:2 (79.) Sebastian Fell. – Schiedsrichter: Müller (Buchen). – Zuschauer: 60.

Der TuS Großrinderfeld legte gestern einen „Blitzstart“ hin. Ehe sich die Gäste versahen, lagen sie schon 0:2 im Hintertreffen. Zunächst hatte Sandro Nahm mit einem schönen Schuss den TuS in Führung gebracht, einen herrlichen Angriff vollendete in der 12. Minute dann Fabian Michel zum 2:0. TuS-Torwart Frank Hiller verhinderte bald darauf den möglichen Anschlusstreffer (14.), war dann nach einem Abwehrfehler aber machtlos, als Imhof verkürzte (23.). Großrinderfeld ließ nach rund 30 Minuten etwas nach, rettete den knappen Vorsprung allerdings in die Pause. Gleich nach dem Seitenwechsel traf Moritz Richter zum 3:1 (47.). Der TuS erreichte allerdings in den zweiten 45 Minuten nicht mehr das Niveau der ersten halben Stunde und durfte froh darüber sein, dass Hiller erneut eine Glanzparade zeigte (67.) und nur noch einmal bezwungen wurde, als Fell per Kopfball auf 2:3 verkürzte (79.). Gegen immer stärker werdende Unterbalbacher rettete der TuS den knappen Vorsprung über die Zeit.

SV Dertingen – Windischbuch 3:1

Tore: 1:0 (36.) Fabian Schüppert, 2:0 (52.) Felix Beuschlein, 2:1 (80.) Kevin Ritter, 3:1 (90.) Mario Gludowatz. – Schiedrichter: Anton Wülk. – Zuschauer: 75.

In der ersten Halbzeit drückte die Heimelf und erarbeitete sich zahlreiche Torchancen. So war die Führung nicht überraschend. Auch nach der Pause zeichnete sich ein ähnliches Bild ab. Dem SV gelang gegen Ende noch der Anschlusstreffer, doch mit dem Schlusspfiff erhöhte der SV auf 3:1. Bei einer besseren Chancenauswertung hätte der Sieg auch höher ausfallen können.

Kreuzwertheim – Külsheim 0:2

Tore: 0:1 (76.) Lars Dittmann, 0:2 (90.) Rashid Mustafa. – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg). – Zuschauer: 70.

Gleich zu Beginn hatte der TSV mit Albert Grenz eine sehr gute Torchance. Im weiteren Verlauf war der TSV auch die spielbestimmende Mannschaft, konnte daraus aber keine richtigen Torchancen erarbeiten. Florian Feix hatte noch eine gute Möglichkeit nach einem Freistoß, aber auch der FC konnte welche für sich verbuchen. Ab der 30. Minute war das Spiel sehr zerfahren. Die Heimelf kam besser aus der Kabine, während sich der FC zurückzog und überwiegend lange Bälle spielte. So gab es wieder einige gute Torchancen für den TSV. Doch gegen Ende drehte sich das Blatt und die Gäste entschieden das Spiel für sich.

FC Hundheim/St. – Assamstadt 1:0

Tor: 1:0 (81.) Rene Bundschuh. – Schiedrichter: Tobias Geiger (Donebach). – Zuschauer: 110.

Beide Mannschaften zeigten ein einsatzfreudiges und kampfbetontes Spiel. Die Gäste überraschten durch eine relativ offensive taktische Ausrichtung und hatten früh die ersten Torchancen. Der FC tat sich schwer und konnte auf dem schwer bespielbaren Rasen sein gefürchtetes Offensivspiel nicht aufziehen. Die beste Führungschance hatte Andy Öchsner, der sich im Strafraum gegen seinen Gegenspieler geschickt durchsetzte, dann aber nur die Latte traf. Das Spiel war hart umkämpft, zahlreiche Zweikämpfe ließen in dem dennoch fairen Spiel kaum einen Spielfluss aufkommen. Kurz vor dem Halbzeitpfiff vergab Andre Beier den TSV-Führungstreffer, da sein Flachschuss knapp am Tor vorbei rollte. In der zweiten Hälfte wurden die Gastgeber dann stärker und hatten mehr Spielanteile in der weiter heiß umkämpften Partie. Der eingewechselte George Bencea war es, der einen zentimetergenauen Zuckerpasse auf Hundheims Torjäger servierte. Rene Bundschuh nutzte diese Chance eiskalt zum 1:0. Aufgrund der starken zweiten Hälfte war der knappe Sieg durchaus verdient, wobei die Gäste vor allem in der ersten Hälfte mehr als ebenbürtig waren.

Montag, 26.03.2018