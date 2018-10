Spitzenduo ist dieses Mal kaum in Gefahr

Nachdem die Saison für die DJK Unterbalbach zunächst alles andere als gut begonnen hatte, scheint sich der jetzige Tabellenzehnte nun gefangen zu haben. Mit dem 1:0 gegen Gerlachsheim landete die DJK den zweiten „Dreier“ in Folge und blieb zudem erneut ohne Gegentor. Den Positiv-Trend wird man beim TSV Schwabhausen/Windischbuch sicherlich ausbauen wollen. Blickt man auf den letzten Spieltag, scheint dieses Unterfangen sogar im Rahmen des Möglichen. Der TSV sah nämlich beim 0:1 gegen die Kickers DHK Wertheim alles andere als gut aus. Sollten die Unterbalbacher in der Defensive wiederum gut agieren, könnte man dem offensivstarken Gastgeber (19 Tore) womöglich einen Punkt abluchsen.

Auch der TuS Großrinderfeld setzte beim Remis gegen den 1. FC Umpfertal zumindest ein kleines Zeichen. Zuvor mussten sich die „Schwarz-Weißen“ allerdings gleich drei Mal in Folge geschlagen geben. Nun muss der TuS zu den Kickers DHK Wertheim und darf die Hausherren keinesfalls unterschätzen. Sicherlich hatte die neugegründete „Spielgemeinschaft“ im Saisonverlauf immer wieder Probleme, doch dürfte der knappe 1:0-Erfolg über den ambitionierten TSV Schwabhausen/Windischbuch Auftrieb für die kommende Aufgabe geben.

Während beim VfB Reicholzheim/Dörlesberg derzeit weiterhin alles nach Plan läuft, kann man dies vom TSV Kreuzwertheim nicht behaupten. Die bayerischen Vertreter kassierten gegen Kellerkind SV Nassig II die zweite Niederlage in Folge. Zudem blieb der TSV bereits zum dritten Mal in Serie ohne eigenen Treffer. Folglich darf man in der Partie gegen den Spitzenreiter nicht mit allzu viel rechnen. Doch nicht nur die Offensive war zuletzt ein Problem der Kreuzwertheimer: Auf fremdem Platz sammelte man in fünf Begegnungen bislang nur drei Zähler.

Durch das knappe 2:3 gegen den FC Külsheim ist der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht. Dies steht absolut konträr zu den vor der Saison formulierten Erwartungen, oben mitspielen zu wollen. Aufgrund der zuletzt gezeigten Leistungen wird man wohl auch beim TSV Gerchsheim Probleme haben. Zwar hat sich der Aufsteiger mit bislang acht eingefahrenen Punkten noch nicht sonderlich gut in der neuen Spielklasse eingefunden, doch zeigte man zuletzt immer wieder, dass man mit gestandenen Kreisliga-Clubs durchaus mithalten kann. Mit zwölf Treffern in neun Spielen haben die Gerchsheimer offensiv zwar noch keine Bäume ausgerissen, doch könnte die Durchschlagskraft der Offensive dennoch zum „Dreier“ gegen die defensivschwache „Spielgemeinschaft“ reichen (24 Gegentore).

Der FC Külsheim scheint sich in seiner Verfolgerrolle „pudelwohl“ zu fühlen und landete beim 3:2-Sieg gegen Unterschüpf/Kupprichhausen bereits den fünften „Dreier“ dieser Spielzeit. Die Offensivmaschinerie des FCK (18 Treffer) könnte auch den weiterhin stolpernden VfR Gerlachsheim in Bedrängnis bringen,. schließlich hat der Absteiger aus der Landesliga in den vergangenen fünf Begegnungen jeweils mindestens ein Gegentor hinnehmen müssen. Sollte Külsheim auch den VfR schlagen, könnte man mit dem Tabellen-Dritten TSV Schwabhausen/Windischbuch gleichziehen.

Mit dem 1:0 gegen Kreuzwertheim hat der SV Nassig II/Sonderriet sicherlich eine Art Befreiungsschlag geschafft. Zwar steckt die Landesliga-Reserve immer noch knietief im Tabellenkeller, doch dürfte der Erfolg Mut für die kommenden Aufgaben gegeben haben. Dumm ist jetzt nur, dass am Sonntag mit dem TSV Assamstadt ausgerechnet einer der beiden Aufstiegsfavoriten zu Gast ist. Trotz aller Motivation dürfte die schwächste Offensive der Liga (neun Treffer) wohl nur wenig gegen das Assamstädter Abwehrbollwerk (bislang erst fünf Gegentore) ausrichten können.

Bereits am morgigen Samstag treffen der 1. FC Umpfertal und der FV Brehmbachtal in Boxberg aufeinander. Beide Mannschaften rangieren derzeit punktgleich im vorderen Tabellen-Mittelfeld und dürften mit dem bisherigen Saisonverlauf durchaus einigermaßen zufrieden sein. Bei einem Blick auf die Statistik fällt es schwer, einen Favoriten zu benennen, da beide Mannschaften in den letzten Wochen ähnliche Ergebnisse eingefahren haben. Einen leichten Vorteil könnten womöglich die Umpfertäler inne haben: Mit 13 Treffern und 15 Gegentoren stellt man rein zahlenmäßig sowohl eine bessere Offensive als auch Defensive im Vergleich zum FVB (11:18).

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 26.10.2018