Spitzenduo kann vorzeitig alles klar machen

Der TSV Kembach/Höhefeld rutscht in der Kreisklasse A Tauberbischofsheim immer tiefer in Richtung Abstiegs-Relegation. Nur noch zwei Punkte trennen ihn vom vorletzten Tabellenrang. Da wäre es höchste Eisenbahn mit aller Macht dagegen zu halten. Doch just zu diesem wichtigen Zeitpunkt innerhalb der Saison gibt ausgerechnet der zuletzt bärenstarke SV Pülfringen seine Visitenkarte in Höhefeld ab. Trotz eines etwas mühsamen Sieges am letzten Spieltag gegen den VfB Boxberg/Wölchingen wird sich der Tabellendritte keinen Ausrutscher leisten und drei Punkte einfahren. – Hinspiel: 1:2.

In ähnlicher Weise wird die SG Reicholzheim/Dörlesberg versuchen, den Schwung vom hohen Sieg gegen die SG Kembach/Höhefeld mitzunehmen und an dem mit einem Punkt Vorsprung die Tabelle anführenden, TSV Gerchsheim dranzubleiben. Ob der kommende Gegner, die SG Rauenberg/Boxtal, dies verhindern kann, dürfte eher unwahrscheinlich sein, trotz ihres guten Spiels gegen den aktuellen Tabellenführer. Vielleicht kann der von allen Abstiegssorgen befreite Gast aber auch unbekümmert aufspielen und eine Überraschung schaffen. – Hinspiel: 4:2.

Torjäger der Kreisklasse A TBB 32 Tore: Julian Fischer (TSV Gerchsheim). 24 Tore: Joachim Gattenhof (SG Reicholzheim/D.). 19 Tore: Jan Birkholz (SG Welzbachtal). 17 Tore: Adrian-Tamas Farcau (SV Pülfringen). 15 Tore: Patrick Knül (SV Pülfringen), Andre Marques Gomes (FC Eichel). 14 Tore: Ivo Seubert (TSV Gerchsheim). 13 Tore: Sven Ebeling (SG Rauenberg/Boxtal). 12 Tore: Rafael Gogollok (SG Reicholzheim/D.). 10 Tore: Felix Dölzer (VfB Boxberg-Wölchingen), Marco Fitzenreuter (SG Kembach/Höhefeld), Maximilian Redlich (SG Tauberbischofsheim II/SV Hochhausen), Lukas Schmidt (SG Welzbachtal).

Immer näher rückt für den TSV Gerchsheim die ersehnte Meisterschaft. Obwohl der Vorsprung auf den unmittelbaren Verfolger SG Reicholzheim/Dörlesberg nur einen Punkt beträgt, dürfte zumindest an diesem Spieltag nichts anbrennen. Zu stark ist die Offensive der Platzherren, um von der SG Wittighausen/Zimmern ernsthaft gefordert zu werden. Für die Gäste muss die Devise lauten: Hinten dicht machen und vorne versuchen den einen oder anderen Konter erfolgreich abzuschließen, was schwer genug werden wird. – Hinspiel: 7:3.