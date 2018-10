Spitzenquintett kann sich weiter absetzen

Nicht gut sieht es aktuell für den Tabellenvorletzten, die SpG Windischbuch/Schwabhausen II, aus. Gerade ’mal ein Sieg und zwei Unentschieden hat man auf der Habenseite. Dass sich hieran am kommenden Spieltag etwas ändern könnte, erscheint fraglich, kommt doch am morgigen Samstag mit dem SV Pülfringen ein heißer Anwärter im Kampf um den Aufstieg nach schwabhausen. Zu gut erscheint der Sturm der Gäste, zu schwach die Defensive der Hausherren. Alles andere als ein Sieg des Gastes wäre eine Überraschung.

Einen herben Dämpfer hat der TSV Assamstadt II zu verdauen. Dass es an der Tauber schwer werden würde, war jedem klar, dass man aber gleich drei Tore eingeschenkt bekommt, war nicht zu erwarten. Ein ähnliches Kaliber taucht am kommenden Sonntag mit dem Team von Türkgücü Wertheim auf. Nach einigen Rückschlagen hat sich die Elf um Spielertrainer Angelo Cali erkennbar erholt und will unbedingt den Anschluss nach oben wieder herstellen. Sollten die Platzherren die starken Offensivkräfte unter Kontrolle bekommen, wird dies für die Gäste nicht einfach werden. Einen guten Lauf mit aktuell Platz sechs hat der FC Grünsfeld II. Wenn auch der Sieg am vergangenen Wochenende etwas glücklich war, könnte gegen den kommenden Gegner, die SpG Rauenberg/Boxtal, nachgelegt werden. Der Gast blieb bisher weit hinter seinen Möglichkeiten zurück und muss nun versuchen, Punkt für Punkt aus dem unteren Drittel herauszukommen. Ob ihm dies gerade bei der heimstarken Landesliga-Reserve gelingt, dürfte eher unwahrscheinlich sein.

Zumindest was den Tabellenplatz und das Spiel am vergangenen Sonntag anbelangt, hat sich die SpG Dittwar/Heckfeld etwas berappelt. Schaut man sich aber die bisher erzielten Punkte an, ist auch der Tabellenkeller nicht weit weg. Deshalb gilt es mit aller Macht, zumindest zu Hause etwas zu reißen. Dass gerade jetzt die SpG Wittighausen/Zimmern mit ihrem Mega-Sturm anreisen muss, macht die Sache nicht einfacher. Die Platzherren müssen versuchen, die Torfabrik der Gäste zu stoppen und ihrerseits Nadelstiche nach vorne zu setzen.

Dass es für die neu gegründete Mannschaft der Kickers DHK Wertheim II nicht leicht werden würde, hatten die Verantwortlichen wohl schon geahnt. Dass nunmehr aber mit nur einem Sieg und einem Unentschieden die Rote Laterne blinkt, tut schon weh. Hoffnung auf Besserung ist zumindest am kommenden Spieltag nicht in Sicht, kommt mit der SpG Tauberbischofsheim II/Hochhausen doch die Mannschaft der Stunde. Mit nur einem Punkt Abstand auf den Tabellenführer hat sich das Team um Anthony Stein ganz vorne festgebissen. Dass sich die Kreisstädter ausgerechnet beim Tabellenletzten eine Bloße geben werden, ist eher nicht zu erwarten.

Nach der etwas unglücklichen Niederlage gegen den SV Distelhausen muss der FC Eichel versuchen, den Frust abzuschütteln und sich wieder auf seine Stärken zu besinnen. Mit dem 1. FC Umpfertal II reist eine Mannschaft an, die bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Hoffnung dürfte den Gästen das gute, aber unglücklich verloren gegangene Spiel gegen den FC Grünsfeld II geben. Möglich, dass der Heimvorteil entscheidend ist.

Trotz einer kurzen Schwächeperiode hat sich die SpG Welzbachtal wieder gut erholt und beim Mitaufstiegskonkurenten SV Pülfringen einen Punkt geholt. Wollen sie im Kampf um den Aufstieg weiter erfolgreich mitmischen, muss der anreisende SV Distelhausen in die Knie werden. Beim Gast, der zum Rundenbeginn noch als Aufstiegskandidat gehandelt wurde, ist man sich der Schwere der Aufgabe bewusst. Trotz des aktuell schlechten Tabellenstandes, bescheinigen die Verantwortlichen dem Trainerduo Stephane Dormoy und Bernd Schäfer eine hervorragende Arbeit. Sollte es den Gästen gelingen, den zweitbesten Sturm der Liga in Schach zu halten und gleichzeitig kämpferisch über sich hinauszuwachsen, könnte auch eine Punkteteilung drin sein.

