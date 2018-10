Spitzenreiter dreht 0:2-Pausenrückstand

Umpfertal – Brehmbachtal 1:2

Tore: 0:1 (12.) Johannes Lakeit, 1:1 (79.) Felix Dölzer, 1:2 (87.) Jakob Zimmermann. – Schiedsrichter: Björn Schumann (Windischbuch). – Zuschauer: 140.

Im Duell der beiden jüngsten Vereine im Fußballkreis Tauberbischofsheim (gegründet wurden sie erst 2017 beziehungsweise 2016) sahen die Zuschauer kein hochklassiges, dafür aber ein jederzeit spannendes Spiel. Die Gastgeber versuchten von Beginn an, das Heft in die Hand zu nehmen, doch wurden sie von den stark ersatzgeschwächten Gäste früh kalt erwischt: Nach einer Unstimmigkeit in der Hintermannschaft brachte Lakeit den FVB in Front. Nach dem Seitenwechsel drängten die Umpfertäler praktisch pausenlos auf das Gästetor, doch fanden sie entweder in Torhüter Timo Schreck ihren Meister oder sie vergaben ihre guten Chancen allzu leichtfertig. Nach dem Felix Dölzer in der 79. Minute dann doch das längst überfällige 1:1 erzielt hatte, zogen die Gastgeber nochmals ein regelrechtes Powerplay auf, doch die kampfstarken Gäste schlugen zurück. Nach einem unnötigen Ballverlust des 1. FC im Mittelfeld kamen die Brehmbachtäler zu einem Freistoß, der als Flanke vor das Tor geschlagen wurde und dort von Jakob Zimmermann zum etwas schmeichelhaften Sieg verwertet wurde.

Kickers DHK – Großrinderfeld 3:1

Tore: 0:1 (9.) Fabian Michel, 1:1 (23.) Timo Maier (Foulelfmeter), 2:1 (41.) Pascal Beck, 3:1 (63.) Johannes Edel. – Schiedsrichter: Link (Buchen). - Gelb-rote Karte: Okan Cirakoglu (DHK, 69.) wegen wiederholten Foulspiels. – Zuschauer: 60.

Die Gäste erwischten den besseren Start und gingen durch einen Nachschuss nach einem Abpraller bereits in der neunten Minute in Front. Kurz darauf hatten die TuS-Anhänger erneut den Torschrei bereits auf den Lippen, doch der Abschluss von Behringer traf nur den Pfosten. Nachdem die Hausherren in der 23. Minute per Strafstoß überraschend ausglichen hatten, versuchten die Gäste zwar das Geschehen unter Kontrolle zu behalten, konnten den zweiten Treffer der Kickers (41.) jedoch nicht verhindern. Nach dem Seitenwechsel verflachte die Partie etwas, wobei Großrinderfeld in der 59. Minute zu einer guten Ausgleichsmöglichkeit kam. Stattdessen waren es jedoch erneut die Einheimischen, die per Distanzschuss auf 3:1 erhöhten. Auch die Hinausstellung eines Wertheimer Akteurs (69.) half den Großrinderfeldern nicht, so dass es letztlich beim 3:1-Sieg der Kickers blieb.

Reicholzh./D. – Kreuzwerth. 4:3

Tore: 0:1 (23.) Elard Walter, 0:2 (36.) Florian Schmidt, 1:2 (46.) Joachim Gattenhof, 2:2 (54.) Rafael Gogollok, 3:2 (62.) Tobias Schumacher, 4:2 (65.) Joachim Gattenhof, 4:3 (70.) Florian Schmidt. – Schiedsrichter: Döring (Dielbach). – Zuschauer: 100.

Die Zuschauer sahen eine zerfahrene Partie, die von Ungenauigkeiten und individuellen Fehlern geprägt wurde. Defensiv zeigten sich die Gastgeber ungewohnt anfällig und mussten bis zur 36. Minute bereits einem 0:2-Rückstand hinterherlaufen. In Fahrt kam der Spitzenreiter erst nach dem Seitenwechsel, als man eindrucksvoll bis zur 65. Minute den Spielstand auf eine eigene 4:2-Führung drehte. Schmidt machte das Geschehen mit seinem Anschlusstreffer in der 70. Minute zwar nochmals spannend, doch blieb es letztlich beim knappen Sieg des VfB.

Gerchsheim – Unterschüpf/K. 1:2

Tore: 0:1 (51.) und 0:2 (77.) Stefan Haun, 1:2 (88.) Ivo Seubert. – Schiedsrichter: Ertl (Assamstadt). – Zuschauer: 100.

Die Hausherren wirkten von Beginn an engagiert und kamen vor allem in den ersten 20 Minuten immer wieder zu guten Chancen. Währenddessen brachte die Gäste-Spielgemeinschaft in der ersten Hälfte nicht allzu viel zusammen, so dass es bis zur Pause torlos blieb. Nachdem Haun in der 51. Minute die überraschende Führung für die Gäste markierte, drängte Gerchsheim zwar auf den Ausgleich, doch war es in der 77. Minute erneut Haun, der für Unterschüpf/Kupprichhausen traf. Trotz des erneuten Rückschlags gaben sich die Platzherren nicht auf und trafen in der 88. Minute zum Anschluss, was letztlich jedoch nichts an der Heimniederlage des Aufsteigers änderte.

Schwabh./W. – Unterbalbach 1:3

Tore: 1:0 (24.) Tobias Hirt, 1:1 (27.) Robert Schuster, 1:2 (47.) und 1:3 (70.) Robin Imhof. – Schiedsrichter: Geiger (Walldürn). – Zuschauer: 80.

Beide Mannschaften kamen zunächst nicht so richtig in Fahrt, weshalb sich das Geschehen vorerst im Mittelfeld im Mittelfeld abspielte, wo sich beide Teams neutralisierten. Nachdem Hirt in der 24. Minute zur TSV-Führung getroffen hatte, wurde die Partie rasanter und die Gäste glichen wenig später aus. Bis zur Pause hatten beide Mannschaften noch die ein oder andere Gelegenheit, doch schlug man hieraus zunächst kein Kapital mehr. Die DJK kam mit einer breiten Brust aus der Kabine und markierte wenige Minuten nach dem Wiederanpfiff das 2:1. Die DJK Unterbalbach blieb in der Folge am Drücker, ließ defensiv wenig zu und markierte in der 70. Minute den Treffer zum letztlich verdienten 3:1-Endstand.

FC Külsheim – VfR Gerlachsh. 2:2

Tore: 1:0 (6.) Thomas Lausecker, 1:1 (23.) Leon Brach, 1:2 (42.) Bastian Klingert, 2:2 (88.) Kai Knebel. – Schiedsrichter: Gottmann (Helmstadt). – Zuschauer: 90.

Mit einem druckvollen Start drängte der FCK die Gäste früh in ihre eigene Hälfte und verpassten durch Aktionen von Morhart und Fieger zunächst knapp die Führung. Besser machte es Lausecker, der wenig später zum 1:0 einnetzte (6.). Die „Brunnenstädter“ behielten auch in der Folge die Kontrolle, mussten jedoch nach einer Unachtsamkeit den Ausgleich hinnehmen. Gerlachsheim wurde nun immer besser, kam zu guten Aktionen und drehte die Partie noch vor der Pause. Im zweiten Durchgang passierte lange nichts. Nachdem der VfR zu vereinzelten Offensiv-Szenen kam, machte Külsheim hinten auf und warf alles nach vorne. Nach einem Pfostentreffer von Fieger legte der FCK weiter nach und glich kurz vor dem Abpfiff zum 2:2 aus.

SV Nassig/S. II – TSV Assamst. 0:3

Tore: 0:1 (42.) Pascal Hügel, 0:2 (52.) und 0:3 (84.) Tobias Rumm. – Schiedsrichter: Grüßung (Eichel). – Zuschauer: 90.

Beide Mannschaften begannen flott und versuchten den Gegner früh unter Druck zu setzen. Trotz einiger guter Gelegenheiten auf beiden Seiten, wollte jedoch zunächst kein Treffer fallen. Dies änderte sich kurz vor der Pause, als Hügel eine Einschussmöglichkeit eiskalt zur Assamstädter Führung nutzte. Auch nach dem zweiten Treffer des TSV gaben sich die Hausherren nicht auf und suchten weiter ihr Glück in der Offensive. Doch auch Assamstadt blieb nicht untätig und markierte in der 84. Minute den dritten Treffer.

