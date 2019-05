Spitzenreiter muss nach Patzer erst einmal tatenlos zusehen

Mit der deftigen 0:4-Niederlage in Laudenbach musste Tabellenführer SV Harthausen einen schweren Rückschlag hinnehmen. Der Spitzenreiter ist nun spielfrei, so dass sich der Tabellenzweite TSV Blaufelden durch einen Sieg beim SV Wachbach II bis auf einen Punkt heranarbeiten und für ein hochspannendes Saisonfinale sorgen kann. Ein weiteres Verfolgerduell findet in Schäftersheim statt, wo der FC Billingsbach seine Visitenkarte abgibt. Der TSV Laudenbach muss am Vorbach gegen den TSV Althausen/Neunkirchen nachlegen, der Hohebach, ebenfalls erneut zuhause gegen den Tabellenvorletzten SGM Markelsheim/Elpersheim II. Die SGM Creglingen II/Bieberehren steht vor einer schweren Hausaufgabe gegen den SV Rengershausen, der am letzten Sonntag der SGM Weikersheim/Schäftersheim II das Nachsehen gab. Der SV Mulfingen II kann nach zwei Dreiern in Folge mit einem Sieg im Kellerduell beim TSV Schrozberg die rote Laterne loswerden.

SV Wachbach II – TSV Blaufelden (Vorrunde 1:1). Zehn Punkte verbuchte der TSV Blaufelden (38) aus den letzten vier Spielen und ist nun aussichtsreichster Verfolger des spielfreien SV Harthausen. Wenn sich das Team von Jochen Schneider nach seinem 5:1-Sieg beim TSV Althausen/Neunkirchen nun auch beim SV Wachbach II durchsetzt, kann es bis auf einen Zähler an den Spitzenreiter (42) heranrücken. Die Hausherren wollen dies aus eigenem Interesse unbedingt verhindern. Die Tremmel-Truppe zog im neunten Rückrundenspiel am letzten Sonntag in Billingsbach erstmals seit der Winterpause den Kürzeren und ist auf Rang sechs zurückgefallen. Mit drei Punkten Rückstand auf ihren Gast, der zudem das bessere Torkonto aufweist, steht die Wachbacher Zweite (35) unter Zugzwang und muss gewinnen, um sich noch eine Chance auf die Aufstiegsrelegation ausrechnen zu können.

TSV Laudenbach – TSV Althausen/Neunkirchen (Vorrunde 2:1): Der TSV Laudenbach sorgte mit dem klaren 4:0-Heimsieg gegen Spitzenreiter SV Harthausen für einen Paukenschlag. Die launischen Vorbachtäler bewiesen damit einmal mehr, dass sie an einem guten Tag jeden Gegner in dieser Klasse schlagen können. Der Tabellendritte ist damit punktgleich mit dem Zweiten TSV Blaufelden, hat aber zum einen ein Spiel mehr als dieser ausgetragen und zum anderen die deutlich schlechtere Tordifferenz. Somit müssen die Laudenbacher, die am nächsten Spieltag nicht im Einsatz sind, ihre letzten beiden Heimspiele gewinnen. Ehe zum Saisonfinale der TSV Hohebach an den Vorbach kommt, muss zunächst die Hausaufgabe gegen den TSV Althausen/Neunkirchen gelöst werden. Der Tabellenneunte darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden, obwohl er zuletzt fünf Spiele hintereinander völlig leer ausging und dabei insgesamt 20 Gegentore kassiert hat.

SGM Weikersheim/Schäftersheim II – FC Billingsbach (Vorrunde 1:1): Nach der 1:2-Heimniederlage gegen Schlusslicht SV Mulfingen II scheiterte die SGM Weikersheim/Schäftersheim II mit 1:3 in Rengershausen erneut an einem Team aus dem unteren Tabellendrittel. Die Hoffnungen auf die Aufstiegsrelegation dürften sich damit zerschlagen haben, wenngleich noch eine theoretische Chance besteht. Zwei Punkte mehr als die SGM hat der Tabellenvierte FC Billingsbach nach seinem 2:0-Heimerfolg gegen den SV Wachbach II auf dem Konto. In seinen letzten fünf Spielen verbuchte der Blaufeldener Teilortclub 13 Punkte, im gleichen Zeitraum reichte es für die Platzherren nur zu sieben, davon nur einen einzigen in den letzten drei Spielen. Während die SGM eine negative Heimbilanz aufweist, hat der FCB nur zwei von zehn Auswärtsspielen verloren und ist Favorit.

TSV Hohebach – SGM Markelsheim/Elpersheim II (Vorrunde 1:1): Der mit dem FC Billingsbach punktgleiche Tabellenfünfte TSV Hohebach ist als einziges Team der B4 zuhause noch ungeschlagen (sieben Siege, drei Unentschieden) und empfängt mit der SGM Markelsheim/Elpersheim die mit erst sieben Zählern aus zehn Gastspielen auswärts schwächste Mannschaft der Liga. Eine klare Sache also für die Hohebacher – so dachte man schon im Vorjahr als die SGM als auswärts noch siegloses Schlusslicht beim Favoriten an der Jagst antrat und dort mit einem 1:0 überraschte. Neben dieser Heimpleite gibt auch das Remis im Hinspiel genügend Anlass für die Gastgeber, den Tabellenvorletzten nicht zu unterschätzen.

SGM Creglingen II/Bieberehren – SV Rengershausen (Vorrunde 0:5): Der Tabellenachte SGM Creglingen II/Bieberehren rutschte durch die jüngste 1:3-Niederlage beim SV Mulfingen II wieder in die roten Zahlen, während der SV Rengershausen auch die zweite Begegnung dieser Saison mit der SGM Weikersheim/Schäftersheim II für sich entschied. Die Hausherren wollen sich nun in Bieberehren für ihre höchste Saisonniederlage im Hinspiel revanchieren, während der Gast gerne nachlegen und seine Option auf einen einstelligen Tabellenplatz nutzen will.

TSV Schrozberg – SV Mulfingen II (Vorrunde 5:2): Das Kellerduell des 24. Spieltages findet in Schrozberg statt, wo der drittletzte das Schlusslicht aus Mulfingen erwartet. Durch die beiden Siege gegen Weikersheim/Schäftersheim II und Creglingen II/Bieberehren hat der SV Mulfingen II nun die Chance mit einem Dreier beim heimschwachen TSV Schrozberg die Rote Laterne loszuwerden. Der gastfreundliche Drittletzte rettete aus 10 Spielen vor eigenem Publikum lediglich vier mickrige Zähler. H.W.

