Spitzenreiter siegt dieses Mal zweistellig

Kreisklasse C, Staffel 1

Oberbalb./UBB II – Distelh. II 10:0

Tore: 1:0 (5.) Christoph Neser, 2:0 (36.) Florian Neser, 3:0 (40.) und 4:0 (43.) beide Christoph Neser, 5:0 (49.) Florian Neser, 6:0 (50.) Sebastian Molnar, 7:0 (55.) und 8:0 (57.) jeweils Andreas Breuner, 9:0 (59.) Florian Neser, 10:0 (80.) Andreas Breuner.

Die Heimelf ging direkt in Führung. Bereits vor der Pause erhöhten sie jedoch durch Florian und Christoph Neser auf 4:0. Im zweiten Durchgang deklassierten sie schließlich die hoffnungslos unterlegenen Gäste und schraubten das Ergebnis in den zweistelligen Bereich hoch. Bei besserer Chancenverwertung wären durchaus noch fünf weitere Treffer drin gewesen.

Windischb./S. III – Beckst./K. II 2:1

Tore: 1:0 (38.) Jochen Kaibel, 2:0 (43.) Boas Dünkel, 2:1 (76.) Mario Gudelj.

In der Anfangsphase hatten die Gäste aus Beckstein Feldvorteile, konnten diese aber nicht entscheidend nutzen. Nach 20 Minuten kam die Heimmannschaft besser ins Spiel und Jochen Kaibel erzielte nach einer schönen Flanke von Philipp Hirt das 1:0. Kurz danach drosch Jakob Schneider den Ball an die Latte, bevor es Boas Dünkel kurz vor der Pause besser machte und das 2:0 erzielte. Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste erneut besser, scheiterten aber am eigenen Unvermögen oder am glänzend aufgelegten Keeper. Mehr als ein Treffer in der 76. Minute gelang ihnen jedoch nicht.

Großrinderf. II – Gerl. II/O./L. II 2:1

Tore: 1:0 (14.) Nicolas Lindemann, 1:1 (40.) Alexander Steinepreis, 2:1 (67.) Michael Dertinger.

Die Heimelf ging zunächst glücklich in Führung, versäumte es aber,diese Führung auszubauen und musste noch vor der Pause durch einen haltbaren Schuss aus 20 Metern den Ausgleich hinnehmen. Nach dem Seitenwechsel vergaben die Gastgeber erneut gute Chance. So dauerte es bis zur 67. Minute, ehe der Treffer zum verdienten 2:1 fiel.

Kreisklasse C, Staffel 2

TSG Impfingen II – Külsheim II 2:1

Tore: 0:1 (24.) Rashid Mustafa, 1:1 (61.) Daniel Siehr, 2:1 (68.) Sebastian Michel.

Die Heimelf zeigte sich schon zu Beginn der ersten Hälfte überlegen, musste aber dennoch zunächst den Rückstand hinnehmen. Der Ausgleich fiel dann erst in der 61. Spielminute: Nachdem der erste Schuss zunächst nur das Aluminium traf, versenkte Daniel Siehr im Nachsetzen den Ball per Kopf doch noch im Netz. Nur wenige Minuten später gelang den Gastgebern der verdiente Führungstreffer. Ein höherer Sieg wäre möglich gewesen.

Türkgücü W. II – SV Nassig III ausg.

Zu dieser Partie sind die Gastgeber wegen Spielermangels nicht angetreten.

