Spitzenspiel geht klar an die SG Külsheim/Uissigheim

FC Eichel – Wenkheim/Großr. 0:7

Der „Neuling“ in der Freizeit-Liga zahlt weiter Lehgeld. Die Spielgemeinschaft Wenkheim/Großrinderfeld war das besser kombinierende und routiniertere Team. Dem Führungstreffer durch ein Eigentor hätte der Ausgleich folgen können, in der zweiten Hälfte sorgten Daniela Schörk, Beatrice Fiks, Maren Scherer (3) und Christina Müller für den etwas zu hohen Sieg.

Pülfringen – Külsheim/Uisigh. 0:4

Nach anfänglichem Abtasten traf die SG Külsheim/Uissigheim in der 12. Minute zum 1:0 und in der 16. Minute zum 2:0. Damit waren die Weichen frühzeitig auf Sieg gestellt, zumal der Heimmannschaft an diesem Tag gar nichts gelingen wollte. Torschützinnen waren Christina Wagner (2) und Josi Pernutz (2).

TV Hardheim – FV Oberlauda 0:3

Auf dem Kunstrasenplatz in Hardheim standen sich zwei gleichstarke Mannschaften gegenüber. In der sehr fairen Begegnung hatten die Gäste anfangs Probleme mit dem ungewohnten Untergrund. So hatte zunächst nur die Heimmannschaft einige Torchancen. Der FV Oberlauda zeigte dann allerdings, wie man es besser macht, und erzielte durch Treffer von Laura Meinikheim eine 2:0-Führung. Der TV Hardheim bedrängte anschließend wieder das Oberlaudaer Tor, doch es war FVO-Spielerin Nesrin Tanriverdio, die bei einem Konter noch zum 3:0-Endstand traf.

