Spitzenteams stehen meist vor hohen Hürden

Nach der etwas mageren Ausbeute beim letzten Heimspiel hat der TSV Assamstadt II vor der Winterpause nochmals Heimrecht. Anreisen wird der FC Grünsfeld II, der nach der knappen Niederlage in Schwabhausen noch unzufriedener gewesen sein dürfte. Beide Mannschaften sind in etwa gleich stark einzuschätzen, so dass Nuancen über Sieg und Niederlage entscheiden werden. Sollte den Platzherren ein Sieg gelingen, könnten sie ihren Kontrahenten tabellarisch überflügeln.

Frustriert dürfte zuletzt auch die Mannschaft von Türkgücü Wertheim gewesen sein, als sie bei der SpG Dittwar/Heckfeld nach einer starken Partie in letzter Minute den Ausgleich hinnehmen musste. Jetzt wird sich zeigen, wie stabil das Team ist, kommt doch mit dem SV Pülfringen Herbstmeister an den Main. Da beide Mannschaften ihre Stärke in der Offensive haben, wird das Abwehrverhalten über Wohl und Wehe entscheiden.

Eine knappe Niederlage und damit den Verlust der Tabellenführung musste die SpG Tauberbischofsheim/Hochhausen II am vergangenen Wochenende hinnehmen. Will man unter den Top-Drei überwintern, muss im Lokalderby gegen den SV Distelhausen gepunktet werden. Die Papierform spricht klar für die Heimelf, zumal auch die Siegesserie des Gastes am letzen Sonntag riss. Da Nachbarschaftsduelle ihre eigenen Gesetze haben und der SVD über eine stabile Abwehr verfügt, würde auch ein Unentschieden nicht verwundern.

Mit einem schwer erkämpften Sieg gegen den SV Distelhausen hat sich die SpG Wittighausen/Zimmern wieder an die Fersen des Spitzenreiters SV Pülfringen geheftet. Nun gilt es dran zu bleiben und den Vorsprung nicht zu groß werden zu lassen. Da kommt es gerade recht, dass mit dem 1. FC Umpfertal II eine Mannschaft angereist kommt, die seit Wochen um den Anschluss ans gesicherte Mittelfeld kämpft. Sollte sich der zweitbeste Sturm der Liga auf seine Stärken besinnen, dürften die Hausherren als klarer Sieger vom Platz gehen.

Fast schon abgeschlagen stecken die Kickers DHK Wertheim II im Tabellenkeller fest. Dies ist mittlerweile nicht mehr verwunderlich, werden sie doch von Spieltag zu Spieltag von immer größeren Verletzungssorgen geplagt. Nun kommt mit der SpG Rauenberg/Boxtal eine Truppe, die langsam aber sicher nach oben klettert und zuletzt beim heimstarken TSV Assamstadt II einen verdienten Punkt holte. Die Gäste sind zumindest aktuell stärker einzuschätzen und werden die Partie wohl für sich entscheiden.

Ein Überraschungscoup gelang der SpG Windischbuch/Schwabhausen II mit dem nicht zu erwartenden Dreier gegen den FC Grünsfeld II. Dieser Sieg hat die Hoffnung geweckt, auch gegen den anreisenden FC Eichel punkten zu können. Ausgeschlossen erscheint dies nicht, wenn auch die Gäste mit einem fulminanten Auswärtssieg aufwarten können und deshalb auch mit entsprechend breiter Brust auflaufen werden. Vor allem der „Fünferpack“ von Torjäger Andre Marques Gomes muss den Gastgebern zu denken geben. Kann er an die Kette gelegt werden, ist alles möglich.

Nach einer gelungenen Aufholjagd hat sich die SpG Dittwar/Heckfeld mit dem Schlusspfiff noch belohnt und gegen starke Türkgücü Wertheim einen wichtigen Punkt ergattert. Viel leichter wird es gegen die im oberen Tabellendrittel rangierende SpG Welzbachtal auch diesmal nicht werden. Die Gäste wurden nach einem gar nicht mal so schlechten Spiel mit einer viel zu hohen 0:5-Klatsche gegen den FC Eichel nach Hause geschickt und werden versuchen, diese Blamage schnellstmöglich vergessen zu machen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 23.11.2018