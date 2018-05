Sprügel: „Alle Spiele gewinnen“

Anzeige

Nach dem 3:2-Sieg gegen den Tabellenführer 1. FC Normannia Gmünd haben aber auch die Hollenbacher wieder neues Selbstvertrauen getankt. Wir müssten jetzt alle wissen, dass wir auch in dieser Konstellation in der Lage sind, auch gegen den Tabellenführer zu gewinnen. Besser geht es ja nicht“, sagt Trainer Marcus Wenninger. „Es ist wichtig zu wissen, dass wir auch so noch das Spiel steuern können. Die drei Spiele können wir uns jetzt hoffentlich noch mal zusammenreißen. Für mich ist unabhängig von der Tabelle wichtig zu sehen, dass die Mannschaft intakt ist “ Und unter Druck scheint das Team besonders gut zu funktionieren. Das bewiesen die Hollenbacher in der Vergangenheit immer wieder.

Weiterer Neuzugang

Jetzt heißt es eben heute Abend, die Konkurrenz weiter unter Druck zu setzen. „Rutesheim scheint nach dem Trainerwechsel noch mal Fahrt aufzunehmen“, sagt Wenninger. Aber wir müssen nach uns schauen. Vielleicht ist es ganz gut so. So hat keiner das Gefühl, dass Essingen es ausklingen lässt.“

Personell wird sich wenig ändern. Vielleicht ist Johannes Volk wieder mit dabei. Dafür hat sich für nächste Saison nach Torben Götz, der vom VfR Gommersdorf zum FSV kommt, ein zweiter Neuzugang ergeben. Vom Ligakonkurrenten TSG Öhringen wechselt Markus Herkert nach Hollenbach. Er habe das Signal bekommen, dass Herkert in Öhringen nicht mehr weitermachen wolle, sagt Manager Karl-Heinz Sprügel. Also nahmen die Hollenbacher Verantwortlichen Kontakt mit Herkert auf und einigten sich auch.

