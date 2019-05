Sprügel präferiert anderen Aufstieg

Die Szenerie nach dem Topspiel der Verbandsliga Württemberg zwischen den Spfr. Dorfmerkingen und dem FSV Hollenbach (wir berichteten bereits am Samstag) beschrieb die Gefühlslager in beiden Lagern recht gut: Nach dem 1:1 verkrochen sich die Spieler der Schwaben schnell in ihre Umkleidekabine. Die Sportfreunde waren unzufrieden. Dagegen versammelten sich die Hollenbacher Jungs auf dem Rasen. Es wurde gelacht, gescherzt und auch das eine oder andere hopfenhaltige Kaltgetränk gereicht. Zwar war der Sprung an die Tabellenspitze misslungen, doch da der Aufstieg in die Oberliga nicht das erklärte Ziel ist, war die Laune prächtig nach dem Ausgleichstreffer in der 90. Minute.

22 Jahre im Durchschnitt

„Ich bin stolz auf die Jungs“, sagte Trainer Martin Kleinschrodt. Er freute sich über die fußballerische Darbietung seiner Mannschaft, die über die gesamte Spielzeit gesehen etwas besser war als die der Dorfmerkinger. Die routinierten Sportfreunde mit einem Durchschnittsalter von etwa 27 Jahren wurden von den quirligen und kecken Hollenbachern (Durchschnittsalter etwa 22 Jahre) ganz schön gefordert. Mit dem ständigen Pressing des FSV hatten die Gastgeber ihre Probleme.

Die „Aufstiegsgefahr“ der Hollenbacher ist nun zwar etwas gemindert, sie besteht aber weiterhin. „Und das ist gut so, denn dann bleibt auch in den letzten zwei Saisonwochen die Spannung hoch“, sagte Dennis Hutter. Ob nun aufgestiegen wird oder nicht, Vorsitzender Karlheinz Weidmann sagte: „Auf alle Fälle ist unser derzeitiger Erfolg ein Beweis dafür, dass sich Jugendarbeit lohnt. In den letzten drei Spielen standen je acht Spieler in der Anfangsformation, die bei uns auch in der Jugend gespielt haben. So eine junge Truppe hatten wir noch nie. Da hat unser Trainer Martin Kleinschrodt zusammen mit seinem Co-Trainer Jens Breuninger wirklich hervorragende Arbeit geleistet.“ Und Manager Karl-Heinz Sprügel fügte hinzu, dass alle Spieler aus dem Main-Tauber- oder Hohenlohekreis kommen – bis auf Dennis Hutter, der kommt aus dem Odenwald. „Wir geben den Spielern aus der Region Vertrauen und bauen sie auf“, ergänzte der Trainer.

Das Potenzial der Truppe ist unbestritten. Die Frage ist nur, ob es nicht doch besser wäre, in dieser Runde in die Oberliga zurückzukehren. In der kommenden Verbandsliga-Spielzeit wäre man nämlich der Gejagte – und das macht einen dann „geplanten“ Aufstieg sicher nicht leichter. Für Rudi Sprügel, Jako-Chef und größter Gönner des Vereins, wäre es übrigens „fast wichtiger“, dass die A-Junioren wieder in die Oberliga aufstiegen: „Dann hätten wir wieder ein Alleinstellungsmerkmal in der Region.“

Doch die „Erste“ in der Oberliga wäre auch ein Alleinstellungsmerkmal. „Dann müssten wir den Topstürmer noch suchen, der uns 15 Tore macht, sonst würden wir nichts gravierend verändern“, sagte Rudi Sprügel. Dass es auch ohne Topstürmer geht, beweist das Team in den vergangenen Wochen, denn Fabian Czaker (18 Tore) kommt derzeit nur von der Bank. Auch das zeigt, wie ausgeglichen stark der FSV besetzt ist – und deshalb bis zum Schluss um den Aufstieg mitspielen wird . . .

© Fränkische Nachrichten, Montag, 27.05.2019