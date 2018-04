Anzeige

Tore: 0:1 (12., Foulelfmeter) Baltaci, 0:2 (54.) Baltaci. – Rote Karte: Artun (11., Neckarelz) wegen einer Notbremse. – Schiedsrichter: Björn Schumann (Windischbuch). – Zuschauer: 120.

Die Spvgg. Neckarelz kassierte im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Baden einen weiteren Rückschlag. Gegen den VfR Mannheim verlor die Mannschaft von Marc Ritschel mit 0:2 (0:1). Damit bleibt die Spielvereinigung nach 23 Spieltagen bei 21 Zählern. In der Rückrunde wurden in acht Spielen erst drei Punkte verbucht.

Die „Rot-Schwarzen“ hatten vor der Partie gegen den Tabellenzweiten auf einen Überraschungscoup gehofft. Doch bereits elf Minuten musste Ali Artun nach einer Notbremse vom Platz. Den fälligen Strafstoß verwandelte Enis Baltaci sicher. Als Baltaci zum zweiten Mal getroffen hatte, war die Partie nach nur 54 Minuten entschieden. pati

