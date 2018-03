Spvgg. mit bestem „Odenwald-Ergebnis“

Anzeige

Den Auftakt machten die zehn besten A-Junioren-Mannschaften aus den Fußballkreisen des BFV. Und so wie das Turnier begann, endete es auch: mit der Partie FC Nöttingen gegen VfB Eppingen. Die Teams bestritten das erste Spiel des Tages und setzen sich in ihrer Gruppe durch. Aus Gruppe B qualifizierten sich die Spvgg. Neckarelz und der FSV Bu-ckenberg für das Halbfinale. Beide Spiele endeten 2:0 und so standen sich der FCN und der VfB im Finale erneut gegenüber. Im Spiel um Platz drei schlug Neckarelz den FSV mit 4:1. Das spannende und umkämpfte Finale entschied schließlich der VfB Eppingen mit 1:0. Für sich

U18-Nationaltrainer Guido Streichsbier verfolgte die Spiele und freute sich über das hohe Niveau und die Attraktivität des Futsals: „Mit der Sohle ziehen, Eins-gegen-Eins, versuchen sich im persönlichen Duell durchzusetzen, das macht Futsal aus. Das haben die Jungs heute toll umgesetzt und es macht Spaß zuzusehen.“ Streichsbier ehrte dann auch gemeinsam mit Verbandsjugendleiter Rouven Ettner und Jugendspielleiter Siegfried Bartussek die Sieger. Weiter geht es für den VfB Eppingen bei den Süddeutschen Futsalmeisterschaften am 4. März. Die fairste Mannschaft war der FC Nöttingen.

Frauen

Acht Frauenmannschaften, die sich über vier Vorrundenturniere qualifi-ziert hatten, spielten um den Badischen Futsaltitel. Die beiden Oberligisten TSV Amicitia Viernheim und TSV Neckarau setzten sich in ihren Gruppen souverän durch, dahinter qualifizierten sich der SSV Waghäusel und die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim. Die Halbfinals verliefen denkbar knapp und mussten beide im Sechsmeterschießen entschieden werden. Dabei setzten sich die Viernheimerinnen mit 3:2 gegen die SpG Dittwar/Tauberbischofsheim und der TSV Neckarau 2:1 gegen die Frauen aus Waghäusel durch. Das Endspiel entschieden also zwei Oberligisten unter sich. In der 8. Spielminute erzielte der TSV Neckarau den Siegtreffer zum 1:0. Zuvor hatte der SSV Waghäusel sich mit 2:0 den dritten Platz gesichert.

B-Junioren

Nach einer torreichen Vorrunde standen bei den B-Junioren als Halbfinals FC-Astoria Walldorf gegen FC Nöttingen sowie Spvgg. Neckarelz gegen SG Siemens Karlsruhe fest. Die Walldorfer zogen mit einem 2:0-Sieg ins Finale ein. Die SG Siemens Karlsruhe tat sich schwerer und besiegte die Spvgg. erst nach Sechsmeterschießen mit 4:3. Im Spiel um Platz drei musste Neckarelz erneut ins Sechsmeterschießen, hatte dieses Mal aber gegen den FC Nöttingen die Nase vorne und holte sich „Bronze“. Ein Treffer in der ersten Spielminute entschied schließlich das Endspiel für den FC-Astoria Walldorf.

Das begeisterte auch Dirk Orlishausen vom Karlsruher SC, der als Praktikum für seine C-Lizenz die Turnierleitung bei den Badischen Futsalmeisterschaften unterstützte. Am 4. März 2018 kann sich der FCA nun bei den Süddeutschen Futsalmeisterschaften beweisen. aka

