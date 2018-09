Staffelbesprechung für die F-Junioren

Die jüngsten Fußballer (Jahrgang 2010 und jünger) werden ab 22. September an sechs Samstagen bis zu den Herbstferien in Fußballturnieren auf kleinen Spielfeldern auf Torejagd gehen. Der Fußballnachwuchs aus 27 Vereinen im Fußballkreis Tauberbischofsheim kann dann in „Fünfer-Teams“ (insgesamt 42 Mannschaften) mit viel Freiraum, vereinfachten Regeln (Fair Play Liga) und nach Herzenslust sowie ohne Leistungsdruck kicken.

Inzwischen haben die Verantwortlichen des Jugendausschusses die Planungen für die einzelnen Spieltage erstellt und wollen diese mit den Vereinsvertretern im Rahmen einer Staffelbesprechung am Mittwoch, 5. September, ab 19 Uhr im Sportheim der TSG Impfingen abschließend besprechen.

Dabei ist die Teilnahme eines vollzugsberechtigten Vereinsvertreters notwendig. Änderungen an den einzelnen Spieltagen werden gegebenenfalls auch unabhängig von der Anwesenheit eines Vereinsvertreters vorgenommen.

Die vorläufigen Spieltagsübersichten, die Kontaktdaten der Mitarbeiter des Jugendausschusses sowie weitere Informationen zum Nachwuchsfußball im Fußballkreis Tauberbischofsheim stehen nach Angaben der Verantwortlichen unter http://www.badfv.de/kreise/tauberbischofsheim/fussball/junioren/ im Internet. kja

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 04.09.2018