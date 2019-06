Staffeltag der Freizeitrunde

Der Staffeltag für die Saison 2019/20 für die Frauenfußball-Freizeitrunde findet am Dienstag, 23. Juli, um 19 Uhr im Sportheim in Oberlauda statt. Neben der Verleihung des Wanderpokals an den Meister der Runde 2018/19 findet auch die Planung für die Freizeitrunde 2019/ 20 statt. Als erster Spieltag ist Samstag, 14. September, geplant. Mannschaften und Vereine, die vor haben, ebenfalls eine neue Mannschaft für die Freizeitrunde zu melden, sollen sich im Vorfeld mit Rundenleiter Martin Kollmar, Telefon 0177/3591196, in Verbindung zu setzen. Es können auch Trainingszeiten der jeweiligen Mannschaften erfragt werden, falls Mädchen oder Frauen sich für Training und Spiele in der Freizeitrunde interessieren.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.06.2019