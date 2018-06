Stehende Ovationen für traurige Verlierer

Anzeige

„Es war das erwartet enge Spiel, das wir zu jeder Zeit auf Augenhöhe gestalten konnten. Trotz der unglücklichen Niederlage war heute ein schöner Tag für unseren Verein, der einen einzigartigen Zusammenhalt bewiesen hat. Wir haben gezeigt, dass wir mit einem Landesligisten mithalten können, darauf lässt sich aufbauen und das macht Mut für die nächste Runde, auch wenn natürlich jetzt die Enttäuschung groß ist. Einen frühen Rückstand haben wir sehr gut verkraftet und in der ersten Hälfte das Spiel bestimmt. Allerdings ließen unsere Kräfte in der zweiten Hälfte etwas nach, so dass mehrmals die letzten Meter fehlten. Es haben sich Unsauberkeiten im Abspiel eingeschlichen. Deshalb hat der TV Pflugfelden auch nicht unverdient gewonnen“, fasste SVW-Coach Arben nach dem Abpfiff gestern Nachmittag zusammen.

Sein Gegenüber Johannes Rossbacher, Interimstrainer des TV Pflugfelden, sah es ähnlich: „Wir haben uns in der ersten Hälfte nicht gut angestellt und dem Wachbacher Mittelfeldspielern zu viel Raum gelassen. Nach der Pause haben wir besser gespielt und uns den Sieg verdient. Ein Schlüssel zum Erfolg war, dass wir den Wachbacher Torjäger Felix Gutsche gut im Griff hatten.“

Nur drei Minuten waren gespielt, als Erkan Orak im Anschluss an eine Ecke von links aus etwa 18 Metern abzog und mit seinem trockenen und platzierten Flachschuss dem Wachbacher Torwart Jannik Hadamek keine Abwehrchance ließ. Die Wachbacher zeigten sich jedoch von diesem frühen Rückstand nicht beeindruckt und setzten die phasenweise recht konfus wirkende gegnerische Abwehr unter Druck. Es fehlte aber meist die notwendige Genauigkeit, sowohl beim letzten Zuspiel als auch im Abschluss.

Nach mehreren in aussichtreicher Position knapp verpassten Hereingaben wurden die Wachbacher Bemühungen in der 27. Minute belohnt: Simon Kißling, der zusammen mit Kapitän Florian Dörner Motor des Wachbach Offensivspiels und überall zu finden war, flankte von links und Nico Thissen war am langen Pfosten per Kopf zur Stelle.

Beinahe wäre der Landesligist wenig später mit einem seiner seltenen Konter wieder in Führung gegangen als Dimitris Karagiannis nach einer scharfen Hereingabe blitzschnell abzog, aber im glänzende reagierenden Hadamek seinen Meister fand.

Die erste nennenswerte Tormöglichkeit der zweiten Halbzeit verpasste Felix Gutsche, der in der 56. Minute nach guter Vorlage von Nico Thissen etwas zu hoch zielte. Fünf Minuten später rettete der Pfosten für den Wachbacher Keeper, nachdem sich Patrizio Mercante über rechts durchgespielt und aus sehr spitzem Winkel abgezogen hatte.

In der 86. Minute machte es der Landesligist dann besser: Nach einem unnötigen Wachbacher Ballverlust im Mittelfeld ließ der Gegner die SV-Abwehr schlecht aussehen und der technisch sehr versierte TV- Kapitän Karagiannis nutzte seine Chance eiskalt zum 2:1.

Noch einmal warf der Bezirksliga- Vizemeister, der nach einer gelb-roten Karte mit zehn Mann auskommen musste, alles nach vorne. Eine Riesenchance sollte sich in der hektischen Schlussphase noch bieten: Simon Kißling setzte sich in der Nachspielzeit auf dem rechten Flügel gekonnt durch, Benedikt Dörner traf nach dessen Musterflanke aber das Leder mit dem Kopf nicht richtig und beförderte es über das Tor- den besser positionierten Mitspieler in seinem Rücken konnte er leider nicht sehen.

Dennoch: Es war ein couragierter Auftritt des SV Wachbach.

© Fränkische Nachrichten, Sonntag, 24.06.2018