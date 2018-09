Stein netzt drei Mal ein

Andreas Stein (Spfr. Bühlerzell) netzte dreimal ein, Erster aber bleibt in der Bezirksliga Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach), er traf zum Siegtor. Zweimal erfolgreich war in der Kreisliga A 3 Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim). Er bleibt in Führung vor Lucas Mohr (SGM Taubertal/Röttingen), der auch zwei Tore erzielte. In der B 4 ist alles wie bisher, Johannes Heidinger (SV Harthausen) führt das Klassement an.

Bezirksliga Hohenlohe

6 Tore: Fabio Roth (SG Sindringen-Ernsbach)

5 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach)

4 Tore: Patrick Lettenmaier (VfR Altenmünster), Andreas Stein (Spfr. Bühlerzell)

3 Tore: Fabian Wohlschläger (VfL Mainhardt), Deniz Sahin (TSV Neuenstein).

Kreisliga A3

5 Tore: Edison Hajra (SGM Löffelstelzen/Mergentheim)

4 Tore: Lucas Mohr (SGM Taubertal/Röttingen)

3 Tore: Carlos Alberto Nico (SV Edelfingen).

Kreisliga B4

4 Tore: Johannes Heidinger (SV Harthausen)

3 Tore: Felix Schlund (FC Billingsbach), Hannes Gackstatter (FC Creglingen II/Bieberehren), Nikolai Bach (SGM Weikersheim/Schäftersheim II), Jonas Luger (SV Wachbach II), Felix Hofmann (SV Harthausen), Michael Mack (TSV Hohebach). rst

