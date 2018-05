Struktur wird überprüft

Anzeige

Der 32. ordentliche Verbandstag des Württembergischen Fußballverbandes fand in der Stadthalle Sindelfingen statt. Eingeladen waren 276 Delegierte aus Verband und Vereinen sowie rund 100 Ehrengäste aus Politik, Sport und befreundeten Verbänden. Grußworte sprachen die Ministerin für Kultus, Jugend und Sport des Landes Baden-Württemberg, Dr. Susanne Eisenmann, sowie der Präsident des Deutschen Fußball-Bundes Reinhard Grindel.

„Lasst uns die Einheit des Fußballs leben!“, dies rief DFB-Präsident Reinhard Grindel den Delegierten und Ehrengästen mit dem Schluss seines Grußwortes zu. Gehört, getan: Beim 32. ordentlichen Verbandstag in der Sindelfinger Stadthalle herrschte eine sehr harmonische Atmosphäre, nicht nur Präsident Matthias Schöck an der Spitze des WFV wurde einstimmig für eine weitere Amtszeit von drei Jahren gewählt. Der Vorstand wurde ohne Gegenstimme entlastet. Auch wurden nahezu alle Kandidatinnen und Kandidaten für persönliche Wahlämter einstimmig bestätigt.

Einen besonderen Dank richtete Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann in ihrem Grußwort an alle Delegierten, die sich für Vereine und Verband ehrenamtlich engagieren: „Unsere Partnerschaft, Herr Schöck, ist mir persönlich wichtig. Wir brauchen die Angebote des Fußballs und sehen das Geleistete nicht als Selbstverständlichkeit an. Es steckt viel Liebe darin und das ist ein existenzieller Beitrag für die Einheit dieses Landes, vielen Dank dafür“.