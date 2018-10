SV Anadolu Lauda setzt erneut ein Ausrufezeichen

Anadolu Lauda – Impfingen 4:2

Tore: 1:0 (4.) M. Yildirim, 2:0 (17.) M. Yildirim, 3:0 (24.) Duwari, 3:1 (36.) Weiske, 3:2 (55.) Weiske, 4:2 (86.) Gökgür.

Die Heimmannschaft ist gut gestartet, und M. Yildirim brachte seine Farben schon in der 4. Minute in Führung. Die baute derselbe Spieler nur etwa zehn Minuten später auf 2:0 aus. Duwari schließlich war es, der in der 24. Minute auf 3:0 erhöhte. Jetzt kam auch der Gast aus Impfingen besser ins Spiel, in der 36. Minute verkürzte Weiske auf 3:1, 20 Minuten später auf 3:2. Doch spätestens mit dem 4:2 von Gökgür in der 86. Minute war die Partie, die gegen Ende immer hitziger wurde, dann endgültig entschieden. Die Heimmannschaft setzt damit ihre Siegesserie fort.

Uissigheim – Bobstadt/Ass. III 4:1

Tore: 1:0 (58.) Tomic, 1:1 (60.) Föhl, 2:1 (67.) Krug, 3:1 (69.) Göbel, 4:1 (89.) Tomic.

Eindeutig war der Sieg auf dem Rasen in Uissigheim, allerdings mussten sich die Zuschauer bis in die zweite Hälfte gedulden, ehe sie Tore sahen. Die fielen dann aber reichlich. Tomic schoss den VfR in der 58. Minute in Führung, doch schon mit dem Anstoß danach kassierte Uissigheim den Gegentreffer (Föhl, 60.). Dann allerdings ließ der Hausherr keine Zweifel mehr daran, wer hier das Heft in der Hand hat. Krug erhöhte in der 67. Minute auf 2:1. Nur zwei Minuten später tat es ihm sein Mannschaftskamerad Göbel gleich. In der 89. Minute war es dann erneut Tomic, der den Schlussstand von 4:1 herstellte.

SpG Urphar/L./B. – Uiffingen 0:2

Tore: 0:1 (46.)Patrick Thurmann, 0:2 (67.) Alexander Bassert.

Einige Chancen, aber wieder kein Treffer: So sah das Spiel der SpG aus. Mit langen Bällen versuchte es der SV und war nach der Pause damit erfolgreich. Da die Heimelf nun weiter alles nach vorne warf, nutzten die Gäste einen Konter und somit eine ihrer wenigen Chancen zum 2:0. Die SpG versuchte alles, brachte den Ball aber einfach nicht im Tor unter.

Hund./St. II – Brehmbachtal II 2:2

Tore: 0:1 (9.) Kevin Englert, 1:1 (25.) Steffen Dick, 1:2 (35.) Daniel Eckl, 2:2 (71.) Daniel Bundschuh.

Nach der frühen Gästeführung glich Steffen Dick nach 25 Minuten aus. Auf kuriose Art und Weise fiel der erneute Führungstreffer der Gäste. Der FC-Keeper war vor der Sonne geblendet, so dass sich eine verunglückte Flanke in sein Tor senkte. Der erneute Ausgleichstreffer durch Daniel Bundschuh sorgte dann für ein letztlich gerechtes Unentschieden, bei dem die Gäste etwas mehr vom Spiel hatten, die Gastgeber dagegen die etwas besseren Chancen.

Boxtal II/M. – Wertheim II/Gr. 0:1

Tore: 0:1 (14.) Pascal Wurster.

Nach dem frühen Rückstand kam die Heimelf besser ins Spiel. Die zahlreichen Torchancen brachten sie aber nicht im Tor unter. Auch nach der Pause der gleiche Bild: Boxtal war fast durchgehend überlegen, erzielte aber kein Tor, so dass sich die Gäste auf dem 1:0 ausruhen durften.

Wittigh./Z. II – Untersch./K. II 3:0

Tore: 1:0 (65.), 2:0 (78.) und 3:0 (80.) Simon Markert. – Rote Karten: Daniel Hönninger (30./Wittigh. II), Johannes Maluck (70./Untersch. II).

Wegen der Roten Karte gegen SpG-Torwart Daniel Hönninger wegen Notbremse war die Heimelf früh geschwächt. Doch sie hielt gut mit und ging nach der Pause in Führung. Nachdem die Spieleranzahl nach einer Roten Karte wegen groben Foulspiels wieder ausgeglichen war, wurde die Heimelf eindeutig zur spielbestimmenden Mannschaft, und Simon Markert avancierte mit einem Hattrick zum unbestrittenen Spieler des Tages.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 15.10.2018