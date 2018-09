SV Anadolu zieht durch sein 2:0 mit Schönfeld gleich

SV Anadolu - Uissigheim II/G. 2:0

Tore: 1:0 (30.) und 2:0 (60.) jeweils Ömer Yildirim. – Besondere Vorkommnisse: (80.) Gäste verschießen Elfmeter. – Gelb-Rote Karte: für einen Spieler der Heimelf (85.).

Die Heimelf begann überlegen und setzten die Gäste sofort unter Druck. Trotz zahlreicher Möglichkeiten dauerte es eine halbe Stunde, ehe die Platzherren durch Ömer Yildirim mit 1:0 in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel etwas. Als wiederum Ömer Yildirim seinen zweiten Treffer zum 2:0 erzielte war das Match entschieden. Dies umso mehr, als die Gäste durch einen verschossenen Elfmeter, die Chance zum Anschlusstreffer ungenutzt ließen.

Bobstadt/A. III – Urphar/L./B. 1:0

Tore: 1:0 ( 63. ) Christian Hügel. – Besondere Vorkommisse: Gäste verschießen Foulelfmeter

In der ersten Spielhälfte sahen die Zuschauer eine spielerisch gute Partie, mit einem Chancenplus für die Heimmannschaft. Trotz mehrerer Möglichkeiten für die Gastgeber ging es torlos in die Kabinen. Nach dem Seitenwechsel wurden die Hausherren effektiver und erzielten durch Christian Hügel die 1:0-Führung. Nun wachten die Gäste auf und erhöhten den Druck, ohne jedoch die an diesem Tag stabile Abwehr der Heimelf in Verlegenheit zu bringen. Als in der letzten Minute der starke Torhüter der Platzherren auch noch einen Foulelfmeter der Gäste abwehrte, war der Sieg sichergestellt.

Brehmbachtal II – Wittigh./Z. II 2:1

Tore: 0:1 (26.) Linus Häussler, 1:1 (58.) und 2:1 (68.) Kevin Engert.

Der FVB war über weite Strecken der Partie die spielbestimmende Mannschaft. Die Führung erzielten jedoch die Gäste nach einem in der eigenen Hälfte schnell ausgeführten Freistoß. Der FVB vergab in der Folge noch mehrere gute Chancen. In der zweiten Hälfte machten sie es dann besser und konnten per schön herausgespielten Treffer den Anschluss erzielen. Nur zehn Minuten später drehten der FVB das Spiel. Kurz vor dem Ende versuchten die Gäste noch einmal heranzukommen. Es blieb jedoch beim verdienten 2:1-Heimerfolg.

Schönfeld – Unterschüpf/K. II 0:3

Tore: 0:1 (29.) Jan Kilian, 0:2 (41.) Ibrahima Diallo, 0:3 (51.) Jan Kilian.

Die schwache Heimelf fand von Anfang an kaum einen Zugriff zum Spiel und lief dem Ball nur hinterher. Sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive fanden sie keine Antwort auf die stark stehenden Gäste. Die Torchancen vereinnahmten in der ersten halben Stunde ausschließlich die Gäste für sich, welche zunächst aber vom Schlussmann der Schönfelder abgewehrt werden konnten. Nach einer halben Stunde erzielte Kilian ein Abstaubertor nach einer schwachen Parade. Auch danach ging das Spiel nur in eine Richtung und so erhöhten die Gäste folgerichtig vor der Halbzeit noch auf 2:0. Trotz frischer Kräfte in der zweiten Halbzeit, musste sich die Hintermannschaft noch ein drittes Mal geschlagen geben. Im Nachgang schalteten die Gäste einen Gang zurück und so kamen nun auch die Schönfelder noch zu ein paar Chancen, allerdings fehlte die nötige Kreativität sowie die Übersicht um diese auch gewinnbringend zu nutzen.

Wertheim II/G. – SV Uiffingen 1:4

Tore: 1:0 (22.) Yunus Cirakoglu, 1:1 (24.) Patrick Thurmann, 1:2 (56.), 1:3 (75.) und 1:4 (85.) jeweils Lukas Ernst.

Die Gastgeber kamen gut in die Partie und verbuchten bereits in der 22. Minute das erste Tor nach einer Ecke für sich. Die Führung sollte jedoch nicht lange währen, denn bereits zwei Minuten später gelang Patrick Thurmann durch eine glückliche Bogenlampe von der Außenlinie der Ausgleichstreffer. Davon ließ sich die Heimelf aber nicht verunsichern, nur das Aluminium und ein sehr guter Gästekeeper verhinderten die Führung bis zur Pause. In der zweiten Spielhälfte übernahmen zusehends die Gäste das Spielgeschehen, ihre erste Chance ging noch an den Pfosten, nach einem Pass in die Tiefe gelang Lukas Ernst aber doch der Führungstreffer. Dieser schien sich nun warm gespielt zu haben und ließ seinem Treffer noch zwei weitere folgen. Sein Hattrick machte für Uiffingen den Unterschied aus und hinterließ eine enttäuschte Heimmannschaft.

SpG Boxtal/M. – Hundheim/St. 0:2

Tore: 0:1 (3.), 0:2 (63.) Michael Lutz. – Schiedsrichter: Kai-Uwe Brune (Esselbach).

Von diesem Spiel lag bis Redaktionsschluss dieser Seite kein Bericht vor.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.09.2018